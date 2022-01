All’interno della casa del GF Vip si parla ancora molto di Alex Belli. Soleil Sorge e Davide Silvestri, durante una conversazione (come riporta Novella 2000), hanno mandato un messaggio a distanza all’attore. Belli segue ancora molto il programma, anche se ormai non è più un concorrente, ed è solito rispondere e commentare ciò che succede nella casa su Twitter.

Fonte studio GF Vip

Inizia così una specie di “gioco a distanza” tra l’interno e l’esterno del reality show. Inizialmente è stato Davide Silvestri a lanciare la bomba, affermando: “Allora scusate: un messaggio per Alex Belli, vediamo se twitta”. Ovviamente la Sorge non si lascia sfuggire l’occasione e continua: “Andiamo con il Belli check!”. È Davide il primo a proporre l’idea e continuare il “gioco” affermando: “Belli check! Ci proviamo. Action. Se scrivi ‘Circensi’, allora vuol dire che ci pensi. Quindi #circensi. Vediamo se ci sei Belli. Sì sì, lo deve twittare ora. Hai 5 minuti di tempo”.

In quel momento Alex, fuori dalla casa, risponde agli inquilini del programma: “presente”. L’ex concorrente del programma ha risposto subito alla chiamata arrivata dall’interno del GF Vip. Non poteva essere diversamente, dato che il messaggio era da parte di Soleil Sorge, con la quale all’interno del programma ha avuto una storia, e Davide Silvestri, suo amico da tempo. I due ragazzi hanno voluto vedere se Belli segue ancora il programma.

Fonte studio GF Vip

È evidente che la risposta sia affermativa, visto il tweet apparso sul profilo social dell’ex concorrente: “‘Action CIRCENSI’, vuol dire che ci pensi #alexbelli #gfvip”, subito dopo la messa in onda del siparietto inventato da Soleil e Davide. È inutile dire che i due gieffini non sanno della risposta dell’attore sui social network, ma non è detto che Alfonso Signorini non decida di rivelare l’accaduto, durante la prossima puntata. Oramai è quasi un mese che Alex Belli ha deciso di lasciare il programma, per tornare da sua moglie Delia.

La sua uscita dalla casa ha lasciato molte vicende in sospeso, incertezze e chiacchiere tutto a causa della sua amicizia intima con Soleil Sorge. Ma una cosa è certa: l’attore non ha smesso di dare supporto a tutti i concorrenti ancora in gioco. Soleil Sorge non si è lasciata scappare nulla e ha reagito a questo suo atteggiamento fuori dal programma lanciandogli una frecciatina: “È sempre connesso, voi ancora pensate che Alex Belli sia uscito? Lui se non è qui fisicamente sta con la testa e gli occhi qua!”. Un’altra novità dal GF Vip è che la moglie di Alex, Delia Duran, ha deciso di partecipare al reality show ed entrare nella casa, anche se Soleil ancora non sa nulla di tutto questo. Tutti si stanno chiedendo quale sarà la reazione della Sorge.