Davide Silvestri chiacchierando con Katia Ricciarelli ha svelato che non lascerà il programma

Ogni anno il GF Vip, il seguitissimo reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituato a colpi di scena eclatanti. In questa edizione oltre alle relazioni tra concorrenti ha fatto scalpore la decisione di prolungare la durata del programma.

Fonte Studio GF Vip

Il GF Vip finirà il 14 di Marzo 2022. Questa decisione è stata accolta con molto entusiasmo dal pubblico e dai fan. Gli inquilini però hanno avuto delle reazioni diverse. Alcuni Vip si sono detti destabilizzati. Da una parte ci sono Katia Ricciarelli, Lulù Selassié, Carmen Russo e Manuel Bortuzzo che hanno dichiarato di voler prolungare la loro esperienza.

Dall’altra Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare il programma. Durante la puntata del 17 altri inquilini saranno invitati a dire se intendono restare oppure vogliono uscire. Tra gli indecisi c’è senz’altro Davide Silvestri. Il ragazzo ha parlato della sua indecisione con gli inquilini e con Manuel in particolare, ha deciso di restare. La sua decisione l’ha comunicata durante una chiacchierata a Katia Ricciarelli.

L’attore ha spiegato alla cantante di aver ritrovato una motivazione che aveva perso nelle ultime settimane. Davide ha confessato all’artista che durante la puntata dirà che vuole restare accettando il prolungamento fino a marzo. Poi ha continuato rivelando che cambierà atteggiamento e tornerà ad essere lui contro tutti, libero da tutte le dinamiche. Il ragazzo non ha escluso di poter nominare anche la sua cara amica Soleil Sorge.

Come motivazione ha affermato che la ragazza insieme ad Alex Belli gli hanno dato tanta negatività durante l’ultimo periodo. I fan ascoltando queste parole hanno dimostrato entusiasmo e grande affetto nei suoi confronti. Non ci resta che attendere la conferma nella puntata del 17 dicembre e poi il ritorno di un agguerrito Davide Silvestri come durante la prima fase del gioco.