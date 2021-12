Ogni anno al GF Vip, la popolare trasmissione condotta con grande maestria da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito alla nascita di rapporti e anche alla fine. In questa edizione il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Fonte Studio GF Vip

Quest’ultimo ieri sera durante la puntata ha avuto un confronto con la moglie Delia Duran. Alex durante questo chiarimento ha infranto le regole riguardo il Covid ed è stato costretto ad uscire dalla casa. A tal proposito Davide Silvestri ha detto la sua durante una chiacchierata con Giacomo Urtis e Soleil Sorge.

Il ragazzo ha affermato che Alex ha fatto bene ad uscire e che non se ne poteva più del suo atteggiamento. Poi ha aggiunto che finalmente dopo tanto ha preso una decisione, giusta o sbagliata che sia. Il chirurgo sentendo il discorso ha affermato che l’attore non avrebbe potuto fare altrimenti per salvare il suo matrimonio con Delia. Soleil in seguito ha provato a cercare un senso a questa decisione.

Infine l’influencer ha accusato Alex di aver distrutto il loro bellissimo percorso insieme mandando all’aria tre mesi di grande intensità. La bella ragazza ha reagito molto male all’uscita dell’attore. Appena sveglia Soleil è uscita in giardino visibilmente provata. La ragazza è molto sofferente per il forte legame che aveva con Alex Belli e la cosa non è passata inosservata al GF Vip e tanto meno agli inquilini.

Questi ultimi a più riprese hanno provato a consolare e parlare con molto garbo con Soleil Sorge. La ragazza però non riesce a reagire al colpo subìto. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se la bella influencer tornerà a vivere a pieno la sua esperienza all’interno della casa o se penserà di lasciare il programma.