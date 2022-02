Questa edizione del GF Vip sembra ruotare tutta intorno al triangolo amoroso nato dall’amicizia artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge, che ha reso furiosa la moglie dell’attore, Delia Duran. I tre, ora, si trovano tutti sotto lo stesso tetto: quello della Casa di Cinecittà.

Fonte studio GF Vip

Sono molti i dubbi su questa strana intesa, sia fuori che dentro la casa. I concorrenti sono confusi e vogliono risposte. Il primo a farsi avanti e palesare i suoi dubbi è Davide Silvestri. Il gieffino aveva stretto una forte amicizia con Alex quando ancora era un concorrente nella casa.

Ora, però, l’affetto lascia spazio al sospetto e Silvestri vuole vederci chiaro. È proprio per questo che l’uomo ha deciso di prendere di petto marito e moglie affrontando la questione. Sono molte le cose che infastidiscono Davide, in primis l’atteggiamento dell’attore di Cento Vetrine nei riguardi di Soleil Sorege, loro amica comune.

Il perdono non sembra affatto possibile senza un chiarimento, e quindi Silvestri domanda con tono molto pacato ma risoluto: “Lo show deve finire anche per te. Io credo che voi siete più veri di quello che vediamo qui dentro. Qui è portata allo stremo e diventa una rottura di p***e”.

Davide si sente preso in giro, e commenta giustamente: “Se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori?”. L’attore ha la risposta pronta ed esordisce: “Noi abbiamo messo in gioco la vita privata, l’intera vita privata. Lei aveva bisogno di entrare, altrimenti saremmo stati in un loop per mesi, anche se io non ero d’accordo che entrasse”.

Anche Delia si dice fiera di sé per essere riuscita ad affrontare quello che era successo tra suo marito e Soleil entrando nel gioco, e commenta con queste parole: “Noi litigavamo ogni giorno a casa perché la confusione mi portava tanti dubbi”.

Poi aggiungere: “Io vedevo l’amicizia con Soleil in un altro modo, e qui dentro ho capito alcune cose che non avevo capito fuori perché erano irrisolte. Io ho fatto bene a venire, perché così capivo questa cosa. Se non fossi entrata, sarebbe stato un disastro e io lo avrei lasciato definitivamente”. Silvestri si accontenterà di queste spiegazioni o cercherà di andare in fondo alla questione? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.