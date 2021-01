GF Vip, Dayane e Zorzi criticano la coppia Pretelli Salemi: “Lui non è come era con Elisabetta”

La puntata di lunedì del GF Vip è iniziata con un focus sui “Prelemi”, così è stata battezzata la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini ha voluto mettere al centro della discussione questa relazione, in modo che i diretti interessati potessero confrontarsi con Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

I due influencer, infatti, sono quelli che maggiormente criticano questo amore, e sono tutt’altro che favorevoli. In primis Alfonso ha mostrato una clip riassuntiva di quanto successo durante la settimana. Dalle discussioni con Pretelli al litigio tra Giulia e i due influencer. Sia Tommy che Dayane sono fermamente convinti che in realtà la scintilla, che ha acceso i sentimenti di Pierpaolo, fosse la vicinanza con Elisabetta, e non lo stare insieme a Giulia.

Dayane, in puntata, ha spiegato: “Non ho niente contro Giulia, la vedo molto presa. Ma lui non è come era con Elisabetta, vedo una cosa diversa. Giulia ha vissuto qualcosa con Pierpaolo, ma ha tirato in ballo tutti noi. Anche a tavola, si parla solo di voi”. Giulia ha cercato di smentire la Mello, spiegando che i problemi tra lei e Pierpaolo vengono risolti sempre in disparte, lontano dagli altri.

Giulia sostiene fermamente di non aver mai fatto partecipi gli altri inquilini dei loro problemi: “Io quando ho un problema con Pierpaolo, lo prendo in disparte e ci parlo. Io ci rimango male se viene a mancare il tatto, non se parlate di noi. Se viene a mancare il rispetto o non mi sento compresa. Io sono sicura della persona che ho davanti. Anzi, all’inizio ero partita con un altro indirizzo, ma al cuor non si comanda”. A quel punto è intervenuto anche Pretelli, zittendo una volta per tutte le malelingue.

GF Vip: le parole di Pierpaolo

Il sentimento che lui prova per Giulia Salemi è reale, e lo spiega con queste parole: “Visto il mio trascorso con Elisabetta, penso che a livello di gioco e strategia, la cosa più facile per me sarebbe stata evitare Giulia e rimanere sul percorso Elisabetta. Io sono andato contro anche al parere della mia famiglia, credo nel rapporto che ho con Giulia. Quando Dayane dice che avevo la lingua di fuori come un cagnolino per Elisabetta, è una cosa poco carina perché non hai rispettato il mio ruolo di papà. Quindi modera i termini”.

E prosegue: “Ho vissuto quella cosa con Elisabetta, ho provato un colpo di fulmine che non è stato ricambiato. Ho sofferto ma è finita lì, tu non lo noti. Ora sto bene e sono felice. Sono due emozioni totalmente diverse. Elisabetta una volta mi ha detto: ‘Ma ti piace Giulia?’, si era accorta che la guardavo con occhio diverso. Con Giulia è stato un crescendo”. Insomma, che nessuno provi a toccare i “Prelemi”, perché sono pronti a difendere il loro amore con le unghie e con i denti.