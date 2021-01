Giulia Salemi, sapete quanto costa l’outfit indossato al GF Vip? Una cifra da capogiro

Giulia Salemi non bada a spese e nell'ultima puntata si presenta con un look da oltre 2000 euro

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con al timone il padrone di casa Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena in cui sono stati notati anche i look dei concorrenti. Oltre all’outfit ricco di trasparenze di Selvaggia Roma, esaltato anche dal conduttore, anche quello di Giulia Salemi non è passato inosservato.

L’influencer ha infatti catturato l’attenzione dei telespettatori con un look pazzesco per il quale non ha badato a spese. L’outfit con cui la gieffina si è presentata in puntata ieri sera avrebbe infatti un valore di circa 2000 euro.

L’outfit indossato da Giulia Salemi nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è un vestito super elegante bianco e nero firmato Pierre Balmain il cui prezzo sarebbe di ben 1690. A completare il look pazzesco sono state poi le scarpe, un modello Casadei, che costerebbero circa 650 euro. Dunque il look sfoggiato dall’influencer ieri nell’ultima diretta del reality supererebbe i 2000 euro.

Giulia Salemi e il rapporto con Pierpaolo Petrelli

Oltre che per il suo look, l’influencer è stata al centro della puntata anche per quanto riguarda la sua storia con l’inquilino Pierpaolo Petrelli. La Salemi, infatti, ha ribadito la sua intenzione di voler continuare a frequentare il bel gieffino anche al di fuori della casa, nonostante la grande distanza che li separa.

Lei a Milano e lui a Roma, la gieffina ha dichiarato che trascorrerà un periodo a Roma per continuare a conoscere Pierpaolo Pietrelli che vive nella capitale per rimanere vicino al figlio Leo, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Nonostante le numerose critiche ricevute, i due guardano avanti e sono totalmente intenzionati a vivere il loro rapporto anche una volta usciti dalla casa. Forte è stata la loro decisione di voler continuare la loro storia e di non farsi condizionare dalle opinioni altrui.