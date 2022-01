L’ultima puntata del GF Vip ha visto al televoto Soleil Sorge contro Carmen Russo e Federica. Dayane Mello, decide di mettersi in moto per dare una mano alla sua amica Soleil Sorge. Ecco che così, sui suoi profili social, spunta una story che solleva non poche polemiche. Una vera e propria campagna promozionale a favore della vippona.

Fonte studio GF Vip

Una richiesta che però non è passata inosservata i fans del reality. Nel post che la Mello pubblica si vede Soleil che scrive dei messaggi alla sua amica: “Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te”.

Ovviamente non è la Sorge a scrivere, vista la sua reclusione in casa. È una sorta di campagna promozionale. Nella clip realizzata ad opera d’arte (non si sa da chi) si anticipa addirittura ciò che succederà nella puntata. L’entrata di Delia Duran: “Non vorrai mica perderti la nostra convivenza!” dice. Ma non solo, Dayane fa di più e in portoghese invita anche tutti i telespettatori del Brasile a votare: “State tutti salvando Soleil al televoto?”, scrive Dayane.

Fonte studio GF Vip

Poi lancia il video che, per intero, cita così: “Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del supporto dei tuoi fan. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!”.

Questa campagna promozionale, come precedentemente anticipato, è stata aspramente criticata. Alcuni utenti su Twitter hanno qualche perplessità sul post appena pubblicato, che a quanto pare non riscuote il successo desiderato: “Non ho mai visto niente di più ridicolo! E lo dico da fan di Dayane. Non credo lo staff di Dayane abbia mai fatto una cosa così ridicola per lei”.