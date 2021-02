GF Vip, Dayane Mello confessione inaspettata: “Io la amo”

Dopo il confronto con Rosalinda Cannavò, Dayane Mello si sfoga e in giardino scoppia in lacrime

A pochissime settimane dalla finalissima, l’aria dentro la casa del GF Vip è irrespirabile. I concorrenti si sono schierati ed alcune fazioni sembrano assolutamente inconciliabili. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ormai sono nel mezzo di uno scontro a fuoco senza esclusione di colpi. Le due ragazze condividevano fino a poco fa una splendida amicizia. Il loro rapporto ha iniziato ad incrinarsi dopo un video mostrato da Alfonso Signorini nel corso di una diretta.

Ma la rottura definitiva è nata a causa del rapido e costante avvicinamento di Rosalinda verso Andrea Zenga, con cui si è addirittura scambiata un bacio. Dayane Mello non ha preso di buon grado questo rapporto e, complice una qualche traccia di gelosia, si è scagliata contro l’attrice scatenando una guerra fredda. La scorsa serata però è stata decisamente complicata per Dayane. Dopo un duro scontro con la Cannavò, la modella non ha resistito ed è esplosa in un pianto a dirotto.

La ragazza si trovava in giardino ed ad ascoltarla era presente Pierpaolo Pretelli, quando si è lasciata andare ad uno sfogo. Dayane è scoppiata in lacrime: “Io voglio uscire dal GF Vip più felice di come sono entrata. Ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto fuso”. Pierpaolo ha provato a comportarsi come avrebbe fatto Giulia Salemi, da poco eliminata, ed ha fatto del suo meglio per consolare la brasiliana, cercando di tranquillizzarla, dato che forse quello era il primo passo per chiarire con Rodalinda.

Ma Dayane è disperata e tra i singhiozzi ha esclamato: “Perché io la amo“, senza però spiegare nulla di più. Che tipo di amore intende? Una semplice amicizia o forse qualcosa in più? Che la Mello si sia innamorata? In ogni caso, la crisi di Dayane a queste parole è subito peggiorata.

La modella ha aggiunto: “Non capisco niente, non sto capendo niente, voglio morire“. Di sicuro la modella brasiliana sta soffrendo enormemente e questa è l’ennesima stoccata, dopo la triste notizia della morte di suo fratello. Dayane Mello sta passando un momentaccio e sinceramente è fin troppo composta, speriamo riesca a chiarire con la sua amica.