Dayane Mello bellissima come sempre ma sapete quanto costa l’abito sfoggiato in puntata? Un prezzo da capogiro

Lunedì 15 febbraio è andata in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip. Oltre ad interessare le dinamiche interne della casa, non passano di certo inosservati i look dei concorrenti all’interno della casa e di quelli eliminati. Tra questi, quello sfoggiato dalla bellissima modella brasiliana Dayane Mello ha stupito tutti.

Dayane Mello è ancora la regina degli outfit di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il look sfoggiato nella diretta del programma del 15 febbraio ha conquistato tutti i fan della modella brasiliana che ha guadagnato molti commenti positivi.

La prima finalista del Grande Fratello Vip ha deciso di optare per una gonna dallo spacco vertiginoso e un top con piume lilla. L’outfit è interamente firmato The Attico ed ha un prezzo davvero da capogiro. Siete pronti a scoprirlo?

Stando a quanto riportato, il top con piume lilla ha un valore di ben 2300 euro. Più basso il prezzo della gonna che ha un valore di 990 euro. Sicuramente con questo splendido look Dayane Mello ha conquistato i telespettatori e il popolo del web che hanno molto apprezzato l’outfit della modella.

Dayane Mello e il difficile momento che sta attraversando

Non è sicuramente un periodo facile per Dayane Mello che deve fare i conti con la prematura scomparsa del fratello Lucas. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio un tragico incidente ha portato via per sempre il fratello della modella che ora deve fare i conti con un dolore troppo grande.

Tuttavia, la decisione di rimanere all’interno della casa del Grande Fratello Vip sta aiutando molto la modella soprattutto per la vicinanza degli altri concorrenti che non smettono mai di essere d’appoggio e di offrire amicizia e supporto a Dayane. Anche fuori dalla casa il pubblico e gli eliminati del reality ha mostrato la vicinanza alla modella per il lutto che sta attraversando.