Come al solito, la casa del GF Vip è palcoscenico di innumerevoli bisticci. L’ultimissimo scontro, che ha coinvolto Dayane Mello e Tommaso Zorzi, si sta ripercuotendo però anche su altro concorrenti. La tensione è alle stelle, e stavolta a discutere sono la Mello ed Elisabetta Gregoraci.

Ma cosa è successo? Tommaso e Dayane stavamo discutendo, e Adua Del Vesco si è intromessa, cercando di fare da paciere, pur non avendo assistito alla lite fino a quel momento. La Gregoraci, che invece aveva ascoltato tutto, ha subito zittito la Del Vesco.

Elisabetta invita Adua a non intromettersi, così come lei stessa stava facendo, soprattutto perché non aveva ascoltato la conversazione. Da quel momento in poi Adua e la Gregoraci hanno iniziato ha discutere. Durante la notte successiva, Dayane Mello ha detto parole molto dure nei confronti di Elisabetta, proprio per via di quel battibecco.

Parlando con Adua, infatti, Dayane si è sfogata:

“Non c’è niente in questa donna, c’è la sua storia, suo figlio, la carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato uno miliardario, è così. E’ vero. Vuole fare il percorso più facile. E’ quello che penso in questo momento, lei mi ha dimostrato di essere diversa? no. Non mi ha dimostrato niente. Mi dispiace, io sono fatta così, potete odiarmi tutto ma io sono vera. Ho fatto tanto nella mia vita, per cosa? per venire qua per vedere una che è servita e riverita e non sa fare un ca**o nella vita?”.

Il popolo del web, però, sembra non aver affatto gradito queste parole della modella. Moltissimi i commenti e i Twitter di biasimo per l’incoerenza della donna. Infatti, Dayane Mello, prima di dire queste parole, si era a lungo proclamata paladina del femminismo.