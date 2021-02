GF Vip, Dayane Mello duro attacco ad Adua: “Mi aspetto di tutto”

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Giulia Salemi ha avuto una brutta batosta. Quasi tutti i concorrenti rimasti in gara l’hanno nominata per il televoto e di conseguenza l’influencer è caduta in una profonda crisi. Nel gruppo di quelli che hanno fatto il nome di Giulia c’è anche Adua Del Vesco, che è sempre stata molto amica della gieffina. Dayane Mello non è stata affatto d’accordo con questa scelta dell’attrice, tanto che subito dopo la puntata si è adirata contro la Del Vesco.

Ecco le parole della modella, riferite appunto al comportamento di Adua:

“Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha”.

Lo sfogo è continuato anche con gli altri inquilini. Il comportamento di Adua ha davvero scatenato la furia della Mello, che non le risparmia nulla: “Non è detto che io resti la sua prima scelta. Quando avevamo discusso lei ha detto che aveva pensato di nominarmi, io non l’ho mai pensato. Da lei mi aspetto di tutto. Ragazzi mica sono Gesù, sto dicendo la mia opinione. Sami ha fatto questa cosa anche con te. Forse lei dà poco peso alle nomination? Se la nominerei adesso? Non lo so. Se adesso mi trovassi a scegliere tra lei e Samantha, non lo so. Poi vi rendete conto cosa mi ha fatto? Sono stata l’ultima a sapere che lei era interessata a Zenga?!”.

Da queste parole si capisce come la modella brasiliana, probabilmente, è gelosa del rapporto tra Adua e Zenga. Probabilmente la nomination contro la Salemi non è altro che un pretesto per sfogare rancori di altro genere. Dopo questa sfuriata, Adua si è rifugiata in disparte insieme ad Andrea, per lamentarsi dell’atteggiamento della sua amica speciale.

Dichiara: “A volte non la capisco. In passato ho visto dei video dove diceva delle cose. Per quanto penso di conoscerla, ma ho visto delle cose. Ma poi viene a fare la morale a me? Oh, è un gioco. Come gli altri nominano me, io posso nominare gli altri. Non ho voglia di moralisti adesso, so benissimo come funziona la vita. Che faccia la moralista con gli altri. devo essere messa in croce da lei? Ma stiamo scherzando?!”. Insomma, la tensione è alle stelle e la finale e dietro l’angolo. Nonostante tutti i colpi di testa Dayane Mello continua ad essere la favorita del GF Vip.