Dayane Mello, pene d’amore: “Ho sofferto tanto”

Dayane Mello racconta a Giulia Salemi di aver sofferto tanto per una relazione

Dayane Mello si racconta nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha raggiunto una tale complicità coi co-inquilini da raccontare anche i fatti più privati e personali. In una normale colazione, ha deciso di confidarsi con Giulia Salemi.

Dayane Mello e Giulia Salemi: tempo di confessioni

Le due si sono trovate a parlare delle loro rispettive relazioni e la sudamericana ha dichiarato all’influencer di origini italo-persiane di essere stata veramente innamorata di una persona, il cui nome sta imperversando tra le pagine dei rotocalchi rosa, ovvero Carlo Gussalli Beretta, attuale fidanzato di Giulia De Lellis.

La distanza li ha allontanati

Quasi dimenticandosi di essere ripresa dalle telecamere, Dayane Mello ha iniziato a raccontare il rapporto con il giovane rampollo di famiglia per filo e per segno. Ha sottolineato il profondo sentimento nutrito nei confronti del ragazzo, con cui però la storia è finita troppo prematuramente.

Amare è bellissimo – ha detto -, ma deve essere cosciente, prima bisogna amare sé stessi. Non aveva mai sofferto per amore, fino a due anni fa, non significava manco cosa significasse. Si è data completamente a lui, gli stava così tanto a cuore, poi la distanza, lei è stata diversi mesi negli Stati Uniti e gli ha chiesto di chiudere il rapporto. Si sono visti e rivisti e hanno troncato più volte.

Più i momenti di tristezza e dolore

Nel corso dell’ultima estate Dayane Mello è stata spesso ospite della sua famiglia, poiché molti di loro erano pure affezionati a sua figlia Sofia. Parla con la nonna, la mamma, si vedono. Ha voluto un gran bene a Beretta, ma ha avuto più momenti di tristezza e dolore.

Dayane Mello: fasi completamente diverse

Il sentimento c’era, mancava tutto il resto: otto anni di differenza, lei aveva una figlia, ha proseguito la Mello. Forse in quel periodo ha rinunciato pure a Sofia per starci insieme. Tuttavia, erano in due fasi completamente diverse della vita e la concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini se ne è fatta una ragione.