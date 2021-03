GF Vip: Dayane Mello è stata bannata da Tik Tok. Gli screenshot rivelano cosa è successo

Contro ogni pronostico, alla finalissima del GF Vip Dayane Mello si è classificata solamente quarta. Eppure, la modella brasiliana aveva una quotazione altissima. Come se non bastasse, ora sta anche succedendo qualcosa di molto strano nei social dell’ex gieffina. Dopo la lunga esperienza nella casa di Cinecittà, sembra che Dayane abbia subito un boicottaggio.

.

Chi potrebbe celarsi dietro questi strani eventi? Questo ancora non si sa. Ma è importante capire anche come la Mello stia affrontando questa situazione e quali conseguenze stia subendo. Cerchiamo di capire meglio i dettagli di questa storia. Gli ultimi giorni sono stati decisivi, infatti molti fan sono riusciti ad accorgersi che Dayane è stata bannata completamente da Tik Tok e addirittura il suo account è stato oscurato.

Questo colpo di testa del social network ha sollevato una forte polemica: tutti i sostenitori della concorrente hanno iniziato a speculare. A destare sospetti è soprattutto il fatto che, essendo una finalista del GF Vip, questo dovrebbe un momento di grande popolarità per Dayane, nonostante la schiacciante vittoria di Tommaso Zorzi.

Ma questo non è l’unico dettaglio che non torna. A quanto pare la modella sta subendo segnalazioni in blocco anche da tutti gli altri social network, in particolar modo su Instagram. E, stranamente, anche la sua pagina su Wikipedia ha subito diversi attacchi. Ma chi sta facendo questo e perché? Su Twitter qualcuno inizia a puntare il dito: in tanti avvalorano la tesi per cui questo cyber attacco provenga dai vari fandom. Altri invece fanno accuse più dirette, verso i sostenitori di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò o addirittura contro chi fa il tifo per Tommaso Zorzi e di sua sorella Gaia.

A quanto pare non c’è bisogno di aspettare molto per avere la risposta. Infatti poco fa proprio su Twitter sono stati fatti circolare alcuni screenshot che svelano la verità. Su Telegram, a quanto pare, esiste un gruppo di fan sfegatati di Tommy che hanno dato il via ad una guerra sui social a Dayane. La modella non ha ancora detto nulla sull’accaduto, ma sembra evidente che tutta questa vicenda non sia piacevole e ci aspettiamo che prenda provvedimenti.