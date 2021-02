GF Vip, Dayane Mello in lacrime attacca Tommaso Zorzi: “È cattivo”

Le dinamiche del GF Vip diventa sempre più intricate man mano che ci si avvicina alla finale. La tensione nell’aria si taglia col coltello e una nomination può distruggere amicizie di vecchia data. Risale a pochissime ore fa la lite tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Subito dopo lo scontro la brasiliana è esplosa in un pianto a dirotto.

Rosalinda Cannavò, pur essendo anche lei molto delusa da Dayane e arrabbiata per le sue azioni, da brava amica si è apprestata a tirarla su e offrirle conforto. Ben presto anche lo stesso Tommy si è avvicinato alla Mello e si è scusato con lei. Un bellissimo gesto quello di Rosalinda, che poco prima aveva intimato a Dayane di non parlarle più. Come sappiamo, la rabbia dell’attrice deriva da quanto avvenuto durante la puntata di lunedì. Dayane, prima ha dichiarato il suo amore verso la Cannavò, salvo poi mandarla in nomination subito dopo. Ma quando Rosalinda ha visto la modella piangere non ha resistito e si è avvicinata a lei.

A quel punto la modella le ha fatto una confessione: “Tommaso è proprio cattivo, è cattivo, cattivo, cattivissimo. Non riesco. Tommaso mi sta buttando mer**. Io non ce la faccio più. In puntata mi butteranno tutta la mer. Io sono convinta delle cose che ho fatto. Io non sono pentita delle mie scelte”. Rosalinda e sembrata molto dispiaciuta per lo stato d’animo dell’amica, ma ha tenuto a sottolineare che quello che è successo non è stato altro che una conseguenza dei comportamenti di Dayane stessa.

Ecco cosa ha detto: “Anche io sono molto delusa. Però stai giocando. È un gioco, non è la vita. Dopo le cose che sono state dette e la tua scelta di ieri, ho pensato a delle cose. Ma non ti giudico come persona. Devi stare tranquilla. Potrebbero essere gli ultimi giorni, perché non li passiamo sereni e tranquilli? Queste sono le conseguenze di ciò che tu dici. Se sei convinta delle cose che fai, ti prendi dall’altra parte le persone che si devono difendere. Loro stanno valutando le tue strategie, come tu hai valutato le loro. Non significa buttare mer**a. Anche tu ci sei andata pesante con loro. Io non me l’aspettavo, sono molto, molto delusa. Sto soffrendo tanto però non ti voglio vedere così. Io voglio che tu stai bene”.

Poco dopo, una comunicazione ufficiale sul sito del GF Vip rende noto al pubblico che Zorzi si è avvicinato a Dayane Mello per un confronto. Tommy si è scusato con la modella per essere stato eccessivo, poi le ha dato un lungo abbraccio, in un segno di tregua. Stefania Orlando ha seguito l’esempio di Zorzi e, anche lei, si è avvicinata alla Mello per mettere una croce sopra alla loro faida: “A volte ci sono state delle esagerazioni, l’importante è capirlo. Stai serena, per quanto mi riguarda non è successo niente. Io faccio il tifo anche per te, dopo Tommaso. Ti voglio vedere tranquilla, se stai così mi si stringe il cuore”. Speriamo che questa tregua possa durare fino alla finale, ma sinceramente è davvero difficile da credere.