Gf Vip, Dayane Mello prima finalista. Venerdì un nuovo ingresso nella casa.

Puntata scoppiettante ieri al Grande Fratello Vip. Abbiamo già la prima finalista di questa che sarà l’edizione più lunga del reality. Si tratta della modella brasiliana Dayane Mello che ha vinto il televoto contro Rosalinda, Giulia Salemi e Stefania Orlando.

“Voglio dedicare questa finale a mia figlia, ad Alfonso, ad Antonella, a Pupo e alla mia amica Rosalinda” – ha detto la modella brasiliana dopo il verdetto.

Fonte: Mediaset

Serata di annunci. Alfonso Signorini ha comunicato che la data di fine del programma è stato ulteriormente prolungata. La data della finale è stata fissata al 1° Marzo 2021 per una durata di 168 giorni, un autentico record per qualsiasi reality in Italia. Intanto a poco più di un mese dalla fine gli autori provano a portare ulteriore scompiglio in casa con l’ingresso la prossima settimana di una nuova concorrente: si tratta di Alda D’Eusanio. La giornalista, come annunciato da Signorini in puntata, entrerà in gioco venerdì: da questa settimana, infatti, ritorna il doppio appuntamento settimanale del Gf Vip.

Fonte: Mediaset

“Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura? Mai dire mai nella vita” – ha detto la D’Eusanio in collegamento con Signorini. Secondo le indiscrezioni, la 70enne entrerà in casa insieme al suo inseparabile pappagallo Giorgio.

Nel corso della puntata si è tornato a parlare anche della storia finita ormai anni fa tra Stefania Orlando e Andrea Roncato. Quello che la conduttrice non capisce è perché il suo ex marito stia tirando fuori solo adesso storie di 20 anni fa.

Fonte: Google