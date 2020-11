Dayane Mello da a Tommaso Zorzi una lettera da recapitare per suo conto a Francesco Oppini

Lunedì è andata in onda la nuova puntata del GF Vip. Questa diretta è stata occasione di confronto per molti degli inquilini. In particolare Dayane Mello e Francesco Oppini continuano a scontrarsi, anche una volta finita la puntata.

Nelle prime settimane del reality i due sembravano molto complici, e Dayane era addirittura arrivata ad ammettere un’interesse per Oppini. Ma le cose sono molto cambiate. La lite nasce dall’ambiguo rapporto tra Dayane e Adua Del Vesco.

La modella brasiliana è accusata di stare fingendo e di baciare Adua sempre in favore di telecamera. Finita la puntata del GF Vip i due avevano smesso di parlarsi. Eppure, poche ore fa il silenzio è stato rotto da Dayane. La modella ha scelto Tommaso Zorzi come tramite, affidandogli una lettera da dare a Oppini.

Zorzi esegue e attende pacatamente la reazione dell’amico. Francesco è sembrato apprezzare quanto scritto nella lettera, ma ha comunque asserito di preferire il confronto faccia a faccia rispetto a lettere e simili. Proprio per questo motivo, poi, i due hanno deciso di parlare. La Mello si è scusata per quanto fatto in puntata, ma contemporaneamente ha spiegato di essere rimasta amareggiata dalle parole rivolte a lei da Oppini.

Ecco cosa le aveva detto:

“Tu passi da un letto a un altro, prima il mio, poi quello di Pierpaolo, poi quello di Adua, ora quello di Massimiliano”.

Tale frase, in realtà, aveva suscitato anche le reazioni del web. Dayane chiede spiegazioni al riguardo, e Oppini spiega che non voleva farla passare per “gatta morta”, ma voleva evidenziare che, semplicemente, la donna si appoggia a chiunque gliene dia la possibilità.

La lettera, però, sembra aver avuto l’effetto sperato, dato che Francesco Oppini ha riconosciuto il bel rapporto che esisteva tra i due, ed ha spiegato di non volerlo cancellare. Che questa pace duri? Chissà. Di sicuro Zorzi ne è rimasto allibito.