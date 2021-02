GF Vip: Dayane Mello si contraddice con la sua frase sull’omosessualità. Gelo in studio: “Non so che dire”

La puntata di ieri del GF Vip è stata quasi totalmente incentrata sul tema dell’omosessualità e della bisessualità. Tra precisazioni importanti e parole commoventi, c’è anche qualcuno che si lascia sfuggire qualche gaffe. Parliamo di Dayane Mello che, in diretta, fa uno scivolone rimanendo lei stessa senza parole. La modella brasiliana pretende di essere libera di innamorarsi di chi vuole, che sia un uomo o una donna.

Alfonso Signorini le chiede un parere e lei senza pensarci due volte risponde: “Siamo nel 2021. Ho fatto le mie esperienze e oggi posso dire di poter amare indifferentemente un uomo o una donna”. Dayane non sa che c’è un trabocchetto in questo discorso. Infatti, subito dopo, il conduttore invita la brasiliana a guardare una clip. Nel video si vedono Giacomo Urtis e Dayane stessa intenti proprio a parlare di bisessualità.

In quell’occasione, la modella aveva detto: “Io non capisco come si faccia ad amare un uomo, poi una donna, poi un uomo e poi ancora una donna”. Dayane è decisamente imbarazzata dopo aver visto quel video e ovviamente non sa cosa dire. Prima la Mello tenta una difesa, ma poi decide di essere sincera e confessare: “Parlando con Giacomo è normale che…non capisco è come se fosse una domanda. Allora…visto che questo video parliamo di mesi fa…Non so cosa dire”.

Alfonso Signorini la butta sul ridere e decide di non infierire: “Adoro questa sua follia”. Però qualcuno non riesce proprio a mandare giù questa situazione.

GF Vip: Tommaso Zorzi vuole puntualizzare

Tommaso Zorzi vuole puntualizzare sulla situazione, dato che l’argomento gli è particolarmente caro. Subito, l’influencer Milanese puntualizza, esprimendo il suo malcontento: “Capisco le battute e che si voglia sdrammatizzare ma che quando parli Dayane venga sempre buttato tutto un po’ in caciara perché lei è così e cambia idea. Chi invece porta avanti una strada dritta e si è sempre battuto per un diritto che è quello, poi debba passare per quello che nega l’evidenza dei bisessuali mi sembra assurdo”.

Tommaso Zorzi ovviamente parla del tweet, mostratogli appena prima, in cui veniva criticato per quanto aveva detto a Dayane dopo il suo coming out della scorsa settimana. Tommaso si è scusato per quanto detto alla modella, invece la Mello, davanti alle sue stesse parole, non ha saputo dare spiegazioni.