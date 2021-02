Giacomo Urtis su Tommaso Zorzi: “Nulla da invidiare a Rocco Siffredi”

Giacomo Urtis è uscito dalla casa del GF Vip ormai diverso tempo fa. Ora i riflettori sono tornati su di lui per un annuncio che ha fatto su Tommaso Zorzi. Ecco le parole del chirurgo delle stars: “Tommaso? Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”. Urtis spiega da dove ha preso quest’indiscrezione e rivela: “Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’.

Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”. Insomma Giacomo non ha dubbi. Questi dettagli scottanti sono stati raccontati nel corso di un’articolata intervista ai microfoni del settimanale Nuovo. Che Urtis abbia un debole per Zorzi non è un mistero, considerato anche come il chirurgo si è comportato nei confronti dell’influencer durante la sua permanenza nella casa.

Tommy, all’interno del GF Vip, è sicuramente un protagonista indiscusso. La sua personalità gli sta garantendo un’enorme visibilità, tanto che potrebbe trovare lavoro nei programmi Mediaset appena uscito dalla casa. Urtis, dal canto suo, è convinto che Zorzi sia così dotato che Rocco Siffredi potrebbe tranquillamente volerlo scritturare per un film per adulti.

Infine, il chirurgo delle star ha voluto dire la sua sul rapporto che, nel corso del GF Vip, si è venuto a creare tra Francesco Oppini e lo stesso Tommaso. L’ex gieffino ha detto: “Sarei felice se Tommaso si fidanzasse con lui. Si ritroverebbe ad avere Alba Parietti come suocera”.

Poi Urtis spiega di aver nominato Oppini per una motivazione precisa, che spiega senza troppi giri di parole: “La vittoria se la contendono Dayane Mello e Stefania Orlando. Tommaso? I migliori non vincono mai”. Probabilmente il chirurgo ha ragione: la sua tesi trova conferma negli eventi delle scorse edizioni. Ovviamente non ci resta che attendere l’imminente finale di questo lunghissimo reality, per vedere chi il pubblico decreterà come vincitore. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato una finale con i fiocchi, degna di questo chiacchieratissimo GF Vip.