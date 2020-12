GF Vip, Mario Ermito interessato a Sonia Lorenzini. Lei: “È incapace di corteggiare”

GF Vip, Mario Ermito palesa il suo interesse per Sonia. Lei però non sembra essere convinta

Mario Ermito, finalmente, ha deciso di dire la sua riguardo il rapporto con Sonia Lorenzini. Prima di fare il loro ingresso nella casa del GF Vip, i due ragazzi erano entrati in contatto tramite social, chattando, ma senza mai incontrarsi. Ermito, però, si è subito esposto, spiegando di essere molto interessato alla Lorenzini. Sonia, dal canto suo, non ricambierebbe l’interesse.

Il motivo? Mario non saprebbe corteggiare. Ermito, però, non si lascia scoraggiare, e ammette il suo interesse, pur ricordandosi che l’amore non può essere forzato. Mario infatti si è reso conto della reticenza della ragazza, ed ha ammesso: “Lei mi respinge, mi evita, quindi da un po’ non la cerco più come prima. Ha fatto capire di essere interessata a me, ma poi ha fatto dei passi indietro”.

Giacomo Urtis ha deciso di mettere becco nella situazione, spiegando a Sonia che dovrebbe Mario: “Quando vede te non capisce più niente”. Ma la Lorenzini non è rimasta convinta dalle parole del chirurgo. È proprio in quella conversazione che Sonia Lorenzini ha parlato del motivo per cui non cede alle avances di Mario Ermito. Lui, a detta della Lorenzini, non sa corteggiare.

La coinquilina del GF Vip, poi, ha tenuto a sottolineare che non guarda il suo corteggiatore con nessuno sguardo particolare. Per lei, Mario è uno dei suoi nuovi compagni d’avventura e nulla più: “È incapace di corteggiare. Secondo me è troppo timido. Non è che mi abbia corteggiato o abbia fatto chissà che roba. Cosa vorrei che facesse? Ma niente”.

Poi prosegue: “Però, di certo, se ti piace una persona non lo so, fai uno sguardo, una carezza. Qualcosa, no. Ci guardiamo? Io no, lo guardo come guardo te. Lo guardo come guardo qualsiasi altra persona”. Poi, Sonia Lorenzini ha ceduto ad una freddura. La ragazza non sarebbe interessata ai flirt, perché: “Io sono concentrata sulle gioie della vita, il cibo”.