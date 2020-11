Dayane Mello e Selvaggia Roma, dentro la casa del GF Vip, oggi pomeriggio si sono date alla pazza gioia. Le due ragazze si sono esibite in un ballo che ha divertito molto i telespettatori e le stesse ballerine. La bravura delle due ragazze è tale che la Salemi sottolinea che le sembrava di essersi teletrasportata ad Amici, il talent show di Maria De Filippi in cui i nuovi talenti si danno battaglia a colpi di balletto e canto.

Tra le varie coreografie, però, la modella brasiliana si è lasciata prendere dalla musica, e goffamente, rompe una sedia. Dayane stava ballando “Sexyback” di Justin Timberlake con Selvaggia. Le due si muovevano in modo sensuale ma anche simpatico, divertendo i presenti. Dayane, però, alla fine ha esagerato. Presa dalle note e dal ballare, è salita su una sedia, dallo schienale, spezzandola in due!

La regia, sempre con gli occhi aperti, ha subito visto i danni fatti dalla modella, e non ha mancato di farle una bella ramanzina. In filodiffusione, la voce della regia ha mandato il rimprovero: “Dayane questo gioco divertentissimo può terminare immediatamente!” . La Mello, ancora molto divertita, ma anche imbarazzata e colpevole, si è scusata sommessamente. Per evitare altri disastri, Dayane Mello si è adagiata sul divano, mentre Selvaggia Roma e Giulia Salemi, che avevano assistito a tutta la scena, ridevano sotto i baffi all’inizio per poi arrivare alle lacrime e le grandi risate.

Ma non tutti i telespettatori hanno avuto la stessa reazione divertita degli inquilini. Mentre molti hanno apprezzato il comico siparietto, molti altri detrattori della modella l’hanno accusata di avere dei comportamenti totalmente privi di educazione e senso del rispetto.

Su web si scateno i commenti. La modella ultimamente non sta riscontrando molta approvazione da parte dei telespettatori. Vediamo come procederà il suo percorso all’interno della casa del GF Vip, dove la modella non fa mai mancare scontri e malumori generali.