GF Vip: Dayane si dichiara a Rosalinda: “Ti amo”, poi la ‘tradisce’ e la manda al televoto

La puntata di ieri del GF Vip è stata un susseguirsi di eventi inaspettati. La protagonista indiscussa della diretta è stata Dayane Mello, che con le sue azioni è stata sotto i riflettori per tutto il tempo. La modella brasiliana ha fatto delle strane scelte di gioco. Prima, ha dichiarato di provare dei forti sentimenti verso la sua amica Rosalinda Cannavò, poi, però, l’ha tradita, nominandola e mandandola al televoto.

Sappiamo già che questo comportamento alimenterà il gossip a lungo o, almeno, fino alla finalissima. Rosalinda e Dayane hanno condiviso un rapporto molto stretto ma, al contempo, burrascoso e tormentato. Tutto è iniziato con un’amicizia intensa, che però si è presto incrinata, fino alla repentina separazione che è avvenuta proprio la scorsa settimana. L’origine della lite? Probabilmente una forte gelosia di Dayane verso Rosalinda, che invece sta iniziando a provare qualcosa per Andrea Zenga. Questa tesi viene confermata dalle rivelazioni che la Mello fa durante la diretta del GF Vip.

Infatti, la modella brasiliana, ieri, ha deciso di confessare il suo amore nei confronti della Cannavò. L’attrice, come possiamo immaginare, è rimasta totalmente spiazzata. Proprio questa confessione ha tolto ogni dubbio a tutti gli inquilini: Dayane è incredibilmente gelosa di Zenga e la sua reazione di rabbia è nata da questo sentimento. Dopo questo chiarimento e, soprattutto, dopo l’eliminazione del figlio dell’allenatore di calcio, tutti si aspettavano che presto la pace sarebbe tornata tra le due ragazze. Un’amicizia rinata, ecco cosa il pubblico era certo di vedere, soprattutto tenendo conto del fatto che la Mello ha deciso di non parlare più dei suoi sentimenti in segno di rispetto per sua figlia Sofia.

Ma, invece, ecco che arriva il colpo di scena che rende tutta questa situazione molto simile ad una soap opera. Dayane si è ritrovata a scegliere quale coppia nominare. I candidati alla nomination erano: Rosalinda – Stefania Orlando e Samantha De Grenet – Andrea Zelletta. La Mello ha spiazzato tutti ed ha votato la prima coppia. Pierpaolo Pretelli, come la modella, ha scelto la coppia Rosalinda-Stefania, così le due sono finite al televoto. La Cannavò, come è facile immaginare, è rimasta profondamente delusa dall’esito di questo voto e scoppia in lacrime. L’attrice è certa che Stefania avrà la meglio su di lei, che sarà costretta ad abbandonare la casa. La Cannavò potrebbe uscire dal gioco proprio a causa di quell’amica che dice di amarla. Dayane si è giustificata in modo poco convincente: avrebbe cercato di proteggere Samantha, con cui dice di aver costruito un’amicizia meno altalenante.

Dallo studio, però, arrivano delle cocenti critiche alla modella. Antonella Elia è molto contrariata: “Ti ho difesa per 5 mesi, ma con stasera hai chiuso con me. Questo è il tradimento peggiore mai visto, se il reality rispecchia la società, è una società di lupi”. Stefania, invece, è sicura che Dayane abbia danneggiato l’amica solo per precludere a lei la finalissima. Tommaso Zorzi, invece, è davvero adirato e attacca pesantemente la Mello: “Tu puoi fare quello che vuoi, ma non farmi mai più delle morali sull’amicizia”.