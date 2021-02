Tommaso Zorzi sconvolto durante la puntata del Gf Vip: “Basta, me ne vado”

Manca davvero poco alla conclusione del Grande Fratello Vip. I ragazzi reclusi ormai da 5 mesi sono arrivati quasi allo stremo delle forze e non vedono l’ora di uscire. Ieri sera nel corso della puntata il conduttore Alfonso Signorini ha voluto fare uno scherzo a Tommaso Zorzi.

Alfonso gli ha fatto credere che la produzione aveva deciso di prolungare ulteriormente il programma. Lo scherzo, è riuscito benissimo con l’influencer disperato, che stava per fare le valigie e abbandonare la casa nonostante fosse uno dei finalisti. Signorini si è accordato con tutti gli altri concorrenti, che hanno dovuto simulare sorpresa, rabbia e delusione. Poi, dopo aver fatto rientrare Tommaso, che era stato mandato con una scusa in confessionale, il conduttore ha comunicato il finto annuncio:

“Devo darvi una notizia che ha spiazzato anche me. Questa edizione del GF, grazie al suo successo, si prolunga ancora un po’. La finale sarà posticipata di due settimane e sarà il 15 marzo. Stasera dovrete darmi delle risposte: o dentro o fuori”.

Il copione dello scherzo prevedeva che gli altri inquilini nonostante la notizia accettassero alla fine tutti di restare ancora per due settimane in casa, ma poi Dayane, Pierpaolo e Samantha hanno comunicato la loro intenzione di lasciare mentre Zelletta e Stefania hanno annunciato di voler restare.

A quel punto restava soltanto Tommaso Zorzi che ci è cascato in pieno e sconvolto ha detto:

“Io sono arrivato. Me ne vado. Ho dato l’anima e ho sempre accettato il prolungamento ma stavolta no. Devo tararmi in base a quello che posso ancora dare, sono onesto”.