Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip ci sono stati diversi colpi di scena, che hanno spiazzato anche i concorrenti del reality. È tutta la settimana che si parla del televoto, per decretare il preferito per il primo posto come candidato alla finale.

Al ballottaggio finale Delia Duran e Soleil Sorge. La moglie di Alex Belli, ha avuto la meglio. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. In diretta, Alfonso Signorini, chiede all’attore di CentoVetrine chi secondo lui merita la finale.

Lui risponde così: “E’ chiaro se lo meriterebbe Soleil per tutto quello che ha dato. Delia invece nel suo essere così contrastante, ha la capacità di farti innamorare. Io mi sono astenuto”. Al faccia a faccia il conduttore, dopo aver lasciato credere alle dirette interessate, che il televoto fosse a eliminazione, decreta Soleil come vincitrice e quindi non eliminata.

Delia, convinta di aver avuto la peggio e quindi di essere stata eliminata, ha detto: “Magari il mio carattere ambiguo può dare fastidio”. Ma Signorini le da la bella notizia: “E se io ti dicessi che il televoto eleggeva il vippone più amato dal pubblico?”.

Ma le opinioniste non sono d’accordo sull’accaduto. A gettare dubbi sul televoto ci pensa Adriana Volpe: “Penso che tanti fans di persone che sono uscite si sono coalizzate”. Anche Sonia Bruganelli ha le idee chiare: “Il pubblico tende a premiare quello che vede il più fragile, la vittima della situazione, ho dei seri dubbi che Delia sia una vera vittima”.

Tornate in casa, Soleil apprende il tranello e viene messa al corrente del fatto che in realtà Delia è la preferita del pubblico, ma non solo: anche una papabile candidata per la finale.

Alfonso Signorini chiede a Soleil se si aspettava che la sua rivale fosse la preferita e lei risponde così: “No assolutamente. Mi aspettavo Giucas come preferito”.