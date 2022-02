Sonia Bruganelli spiega perché dà sempre l’immunità a Soleil Sorge

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste più discusse del Grande Fratello VIP, la moglie di Paolo Bonolis è molto chiacchierata in questo ruolo. Come più volte ha ammesso non è il suo mestiere e lo fa sopra le righe.

La donna è stata smascherata sui social, i fan hanno infatti notato che continua a dare l’immunità a Soleil Sorge, ovviamente in molti si chiedono perché.

Sarebbe giusto anche per gli atri concorrenti avere una chance e variare un po’ il gioco, anche perché Soleil Sorge è molto forte al televoto. Un utente, proprio sulle pagine social del Grande Fratello Vip ha scritto:

Ma scusatemi, perché quando si deve decidere per le preferenze puntualmente la casa Soleil non la rendete immune? E invece quando si vota per l’uscita definitiva, viene salvata rendendola immune? C’è qualcosa che non mi torna.

Sonia Bruganelli è molto social e di certo non si è fatta sfuggire il commento. Con grande sorpresa di tutti la donna ha risposto all’utente svelando chiaramente perché ha deciso di dare sempre l’immunità alla concorrente:

Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie.

Non solo, in questi giorni la donna ha dato un consiglio davvero particolare anche a Soleil Sorge, invitandola ad uscire dalla casa per prendersi Alex Belli e poi ha continuato: