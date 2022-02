Continuano a susseguirsi eventi incredibili e colpi di scena fuori dall’ordinario nella casa del GF Vip. Attualmente, l’evento che fa chiacchierare tutti i fans del reality show e il rientro, tra i gieffini, di Alex Belli.

Fonte studio GF Vip

L’ingresso dell’attore come ospite nella casa ha di certo scombinato tutti gli equilibri che si erano creati nel corso delle ultime settimane. Belli aveva cercato di riavvicinarsi a sua moglie Delia. In un primo momento l’attore di Centovetrine era riuscito nel suo intento, ma durante l’ultima settimana la Duran si è spesso infuriata con suo marito per le troppe premure verso Soleil.

La rabbia ha preso il sopravvento e tra Alex Belli e Delia è scoppiata una furibonda lite. Inutile dire che la gieffina si sia subito ingelosita. La Duran sembra veramente esausta e chiedi a Belli di mettere fine a questo percorso nel reality del GF Vip: “Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa”.

Alex non ne vuole sapere niente e cerca di tranquillizzare sua moglie con l’intento di farla restare: “Il mio ingresso, il rapporto tra la donna della mia vita e l’amica… è inevitabile, non so come dirti… io e te insieme, questo tipo di amore, lo so che tu hai la possibilità, insieme a me, di poterlo fare”.

Delia è disperata e chiede spiegazioni al marito: “Perché fai così? Tu non mi stai aiutando facendo delle cose che veramente mi fanno girare le scatole”. Alex, vedendo la sua compagna in crisi, cerca di incoraggiarla con queste parole: “Si che ti aiuto, amore mio, stai tranquilla”.

“Ti assicuro che non ci saranno più questi atteggiamenti. Ti dico aiutami, la nostra vittoria è portare il nostro amore qua dentro. Questa cosa qua è iniziata qua dentro e la metteremo a posto qua dentro io e te insieme, va bene? Solo così ne usciremo vincitori, la nostra vittoria è questa”.

Delia, a quel punto, si arrende, ma chiede comunque ad Alex di essere più attento alle sue emozioni e di non essere troppo premuroso con Soleil: “Speriamo, però questi atteggiamenti intimi mi danno fastidio, ho detto esclusivamente un po’ di meno, non mi fare parlare”.