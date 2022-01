GF Vip, Delia Duran perde le staffe e molla Alex Belli in diretta: “Vi do una news flash”

L’ultima puntata del GF Vip ha visto in collegamento streaming una combattiva Delia Duran. La moglie di Alex Belli si sta preparando per fare il suo ingresso nel reality. Ma nel corso dell’ultima puntata è successo qualche imprevisto. Il triangolo amoroso Alex, Soleil e Delia prosegue.

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si vede un post di Alex Belli con l’ennesima dedica per la sua Soleil. Delia, questa volta, perde le staffe e in collegamento dall’albergo dove è rinchiusa per la quarantena (indispensabile per poter fare il suo ingresso) fa una sfuriata incredibile.

La modella non ha peli sulla lingua e gela Belli: “Stai ancora a fare post su Soleil, pensi solo ai followers e a quello che pensano di te, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”. Nel corso della puntata sia la Sorge che Belli, ammettono che quello che c’è stato tra di loro, non è stato un teatrino, ma un sentimento vero e sincero.

Signorini ipotizza anche che tra i due possa esserci la possibilità di frequentarsi, una volta terminato il programma del GF Vip. Alex ammette che tra lui e sua moglie c’è una sorta di pausa. Delia Duran in quel momento esplode: “Bye Bye Alex. Continui a pensare a Soleil, lo hai detto chiaro che non è solo un teatrino”.

Ma non solo, dichiara nel pieno della sua crisi: “Alfonso, vi posso dare un news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole”. Questo è ciò che avviene nell’ultima parte della puntata. Signorini rimane senza parole e avvisa il pubblico che Delia è incavolata nera e si rifiuta di intervenire in trasmissione, anche solo in collegamento.