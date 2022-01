Nel corso dell’ultima puntata del GF VIP, i colpi di scena hanno tenuto davvero alta la tensione dei telespettatori. Finalmente è arrivato il momento che tutti i fans del reality stavano aspettando da tempo. È entrata a gamba tesa la moglie di Alex Belli, Delia Duran. Dopo quanto è successo tra il marito e Soleil Sorge, la Duran ha decisamente il dente avvelenato.

Non possiamo sottovalutare le ultime dichiarazioni della modella, prima del suo ingresso nella casa ad Alfonso Signorini: “Ho parlato con Alex, visto che tu ancora non hai capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi”. Questo è stato un’ottimo preambolo dello scontro andato in onda in diretta tv su canale cinque, nell’ultima puntata del GF Vip.

Pochi passi prima di varcare la porta rossa, Delia ha un ultimo chiarimento a distanza con Belli che le consiglia di viversi questa esperienza senza limiti. “Sii te stessa, vivi, gioca, combatti per quello che siamo, per quello che sei. Entra in quella casa, esponiti”. La modella, però, pare avere un altro obbiettivo: “Sappi che se vuoi recuperare questo rapporto, devi riconquistarmi”.

Un botta e risposta quello tra i due coniugi che sembrerebbe non aver fine: “Ma io non posso fare niente da fuori, posso solo stare fermo. Stavi qui con me, invece sei entrata dentro”. Poi il tanto atteso incontro. La prima ad accogliere la nuova concorrente è proprio Soleil, a cui Delia dedica queste prime parole: “Io non sono venuta qua per litigare con te, né per venire contro di te, per parlare con te, con tutti. Io sono qui, avremo il tempo per parlare, in questo momento voglio godermi la casa, tutti voi, il resto non mi interessa”.

Poi conclude: “Sono qui non per litigare. Visto che hai detto di essere una persona coerente, Alex mi ha detto tutto quello che è successo sotto le coperte. Ora dillo tu”. Soleil allo scontro, risponde con altrettanta forza: “Ho provato a spiegarti io come donna che non c’era niente, c’è stato un momento di sbando tra di noi, è sicuro che le emozioni si siano alterate, non c’era l’intenzione di avere altro. Io vedo adesso una farsa televisiva, non so se ve la siete preparata prima, credo che ci sia un rapporto molto più intenso tra me e Alex che nel vostro matrimonio”.