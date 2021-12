La scorsa puntata del GF Vip ha regalato al pubblico tanti colpi di scena. Il più scottante è senza ombra di dubbio la squalifica di Alex Belli. Fa il suo ingresso Delia Duran, con la chiara intenzione di porre fine alla sua relazione con l’attore. Ma Alex non ci sta e dopo aver violato le regole del freeze, abbraccia sua moglie e lascia la casa con lei.

Fonte studio GF Vip

Alfonso Signorini, alla luce di fatti, chiede alla Duran se sarebbe mai riuscita a perdonare il marito. La modella risponde dubbiosa che le sarebbe servito un po’ di tempo per metabolizzare tutto. Ma a quanto si scopre, pare le sia servito veramente poco. Solo ieri i due erano mano nella mano alla stazione Termini. A svelare questa scottante notizia è Gabriele Parpiglia a niente meno che a ‘Casa Chi’.

Queste le sue parole: “Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini, imbarca mano nella mano queste due persone, che vi farò vedere. Eccoli qui, li vedete bene? Sono Delia Duran ed Alex Belli. Chi mi scrive, mi dice che sono mano nella mano e che addirittura lei ha dato una mascherina a lui, e l’ha aiutato ad indossarla. La pace è già fatta. Adesso mentre noi stiamo parlando, loro due sono sul treno insieme. Sono già tornati insieme, sono sullo stesso treno”.

E ancora: “A me stupiscono i telespettatori che sono scioccati da questa pace lampo. Se Delia avesse davvero voluto mollare Alex, l’avrebbe fatto già ai primi ‘baci artistici'”. Ma non finisce qui: arrivano una serie di riflessioni personali: “Dite che Delia Duran ha sofferto. Dai non ci prendiamo in giro almeno qui. Le frasi di Alex Belli? Ha detto ‘le ho sistemato i conti’. Io sono andato a casa di Alex prima del GF Vip. Ho visto com’è la situazione. C’era la mamma di Delia, l’amica di Delia, tutti posizionati e Alex che comanda da narcisista. Perché ha uno spiccato senso narcisistico”.

Poi conclude: “Comunque non credo che Belli farà di peggio. Perché Alex per la prima volta è diventato famoso in Italia. Dopo tanti anni ce l’ha fatta. Ha appagato il suo senso primario. E non è l’amore verso la donna, ma l’amore per Alex Belli. Ora non avrà più bisogno di fare queste robe qui per la fama, perché ha raggiunto la popolarità”.