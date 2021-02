GF Vip, disgustoso imprevisto per Giulia Salemi, costretta a correre al bagno per lavarsi

Dopo la sconvolgente notizia della morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, gli animi all’interno della casa del GF Vip sono sempre più tristi. Tant’è vero che i concorrenti avrebbero pensato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, anticipando così il termine del programma previsto per il 1 marzo.

Tuttavia, però, in questo clima di immenso dolore la gieffina Giulia Salemi si è resa protagonista di un episodio davvero particolare. Tutto ciò è servito, comunque, a rallegrare gli animi dei concorrenti e a portare un po’ di spensieratezza all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’influencer italo-persiana è stata protagonista di un episodio davvero particolare. Mentre stava chiacchierando con l’inquilina Maria Teresa Ruta, la bella Giulia è stata centrata in pieno proprio sul naso da un piccione in volo. Episodio disgustoso che, però, ha portato risate all’interno della casa.

Infatti, se in un primo momento l’incontro ravvicinato con il volatile ha suscitato non poche risate da parte dell’inquilina, immediatamente Giulia si è recata in bagno per lavarsi il viso. L’episodio, ovviamente, non è passato inosservato ai fan più fedeli del programma che hanno commentato in maniera ironica l’accaduto.

GF Vip, il disgustoso episodio di Giulia Salemi

Sicuramente Giulia Salemi porterà con sé il ricordo di questa esperienza all’interno della casa non solo per la love story con l’inquilino Pierpaolo Petrelli. Infatti, l’influencer italo-persiana è stata molto fortunata dal momento che il ricordino lasciato dal volatile le è scivolato solamente sul naso.

Anche se questo è da considerarsi un episodio sicuramente disgustoso e da dimenticare, l’incidente avvenuto alla bella influencer italo-persiana è comunque servito a riportare un po’ di allegria all’interno della casa e a strappare quel sorriso che da un po’ di giorni i concorrenti hanno perso per il grave lutto che ha colpito la modella brasiliana Dayane Mello.