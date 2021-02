Maria Teresa Ruta chiede un consiglio ad Andrea Zenga su un problema personale

Maria Teresa Ruta ha vissuto momenti delicati in questa esperienza nella casa del Grande Fratello Vip soprattutto per le vicende che hanno visto protagonista sua figlia Guenda avuta durante il matrimonio con Amedeo Goria.

L’altra sera approfittando del fatto che era da sola in giardino in compagnia di Andrea Zenga, ha voluto chiedere al figlio di Walter un suggerimento per un problema personale. La giornalista ha voluto chiedere al giovane ragazzo un parere su un dubbio genitoriale e le spiega di essere dispiaciuta per il rapporto poco intenso tra l’altro suo figlio Gian Amedeo e il papà Amedeo.

Maria Teresa confida di chiedere qualche volte al figlio di telefonare al padre, ma quando ciò accade questi chiede poco e niente, non si riesce mai ad andare oltre. “Mi spiace che non lo chiami mai, però non posso forzarlo. Però penso di non poter più farci niente, anche se a volte vedo che c’è una solitudine, una mancanza” – dice la Ruta. Andrea, dall’alto della sua esperienza simile vissuta con il papà Walter, crede che l’atteggiamento della donna sia corretto. Che non debba forzare la situazione, dev’essere una cosa voluta dal figlio Gian Amedeo e non deve dipendere da lei.

“Mi sarei arrabbiato se mia madre lo avesse fatto” – riferendosi a un intervento troppo invadente.

Maria Teresa Ruta spiega che lui e la sorella Guenda sono molto diversi

La giornalista spiega che Guenda e Gian Amedeo sono molto diversi, come Zenga e suo fratello. L’ex concorrente tende a recriminare e litigare col padre, tuttavia questo la fa stare meglio, perché si arrabbia. Ma Andrea ribadisce che personalmente si sarebbe arrabbiato se sua madre si fosse intromessa nel rapporto tra lui e il padre. Il rapporto padre-figlio dev’essere una cosa spontanea che non deve subire l’influenza di nessuno.

Maria Teresa spiega in conclusione di aver cercato a prescindere di mantenere un rapporto forte con Amedeo, un sentimento di rispetto e gratitudine per i figli avuti insieme, e per cercare di non creare mancanze nei figli.