GF Vip, dopo il tradimento di Dayane, Tommaso Zorzi attacca: “Hai inventato tutto”

La diretta di ieri del GF Vip ha scoperto le carte di molti concorrenti, prima fra tutti Dayane Mello. La modella, con le azioni della giornata di ieri, si è guadagnata l’inimicizia di gran parte degli inquilini e, probabilmente, anche del pubblico. La Mello è stata duramente attaccata da molti gieffini, sicuramente tra questi c’è Tommaso Zorzi. L’influencer non crede ad una parola di quelle dette da Dayane Mello, e dubita addirittura che sia vero il sentimento che la modella ha dichiarato in puntata a Rosalinda Cannavò.

Zorzi dubita anche del coming out della ragazza, che è arrivato, stranamente nel corso della puntata del GF Vip, a pochi giorni dalla finale. Ecco le parole di Tommy: “A: la tua maschera è caduta, B: sei una grandissima stratega, C: pur di avere una clip ti inventi le stro**te, perché questa è una grandissima str**ta. Non hai rispetto per quelle persone che quel sentimento lo sanno provare. Cosa che tu non sai fare. Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo?’ Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te”.

Dayane non ha peli sulla lingua e non accetta queste accuse, infatti subito contrattacca: “Credi a ciò che ti pare”, inizia noncurante, aggiungendo: “Non volevo far uscire questa cosa, secondo te sono felice che sia uscita? In questo momento lei ha un ragazzo. In questo momento a me non mi andava di salvare Stefania e non mi andava di nominare Samantha. C’è andata di mezzo Rosalinda e per questo non vincerò il Grande Fratello? Non me ne frega niente”.

Subito dopo cena, i due vanno ognuno per la sua strada. Tommaso si dirige in veranda e lì, insieme ad Andrea Zelletta e Stefania Orlando, ha continuato a dire la sua opinione sulla Mello. Zorzi non le crede e sostiene strenuamente la tesi che Dayane abbia inventato tutto: “A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore”.

Ma Tommy non è l’unico a pensarla così. Anche Stefania Orlando crede, come l’influencer, che la brasiliana abbia inventato tutto solo per giustificare tutti gli strani comportamenti che ha avuto negli scorsi giorni. Insomma, ormai sono tutti contro Dayane.