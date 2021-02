GF Vip: dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, gli inquilini litigano furiosamente

La casa del GF Vip, dopo l’eliminazione inaspettata di Maria Teresa Ruta, sta vedendo momenti di grande trambusto. La tensione è alle stelle e nella notte scoppia la lite, con parole forti e insulti. La rabbia è tale che si arriva quasi alle mani. Gli inquilini si accusano a vicenda e alcuni tentano addirittura di lasciare il reality. Tommaso Zorzi, dopo la diretta, rivela: “Mi hanno impedito di abbandonare”. La produzione ha bloccato l’unica uscita, la porta rossa.

Forse il GF Vip doveva finire prima, dato che ormai i concorrenti cominciano a non reggere proprio il dover recitare, sotto le telecamere, ogni giorno. In più, alcuni fan iniziano ad essere particolarmente aggressivi, scrivendo insulti pesanti anche nei profili dei parenti dei concorrenti. Ogni discussione ormai è diventata personale e gli attacchi sono diretti. Ormai si è agli sgoccioli e l’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha definitivamente rotto ogni equilibrio.

Mary T. è uscita in preda alla furia, da perdente, ed ha dimostrato di averci tenuto davvero molto ad arrivare in finale.

GF Vip: tutti contro Tommaso Zorzi

Tutte le dita sono puntate contro Tommaso Zorzi che l’ha nominata, insieme ad altri tre gieffini. Anche Stefania Orlando è stata accusata, pur non avendola nominata. I due sono stati rimproverati di aver giocato di strategia. Zorzi ha molto discusso con Dayane Mello.

La Mello, senza dubbi, è quella che conosce meglio le strategie di gioco e sa come gestire i suoi coinquilini, che sembrano pendere dalle sue labbra. Su di lei Andrea Zelletta ha detto: “Riporta le cose in modo differente per caricare le persone l’una contro l’altra”. È molto probabile che ne esca vincitrice, visto come gestisce le dinamiche di gioco. Anche Giulia Salemi conosce le strategie del GF Vip e si guadagna il favore del pubblico. Durante la notte subito successiva alla puntata, Dayane Mello urla contro Stefania Orlando: “Sei stata te la chiave di tutti e della sua uscita, se non ti ha voluto neanche salutare un motivo ci sarà, non dare la colpa a me, sei te che manipoli tutti, non le sei stata amica. Amici come voi top! Che begli amici voi”. Sembra aver già scordato il lutto.

Stefania, allora, ha sottolineato come la Ruta l’abbia nominata più volte: “Si è arrabbiata solo perché ho consigliato a Tommaso di non dirle che aveva fatto il suo nome, ma poi Tommaso è libero di fare quello che vuole. Dayane, non dire cose esagerate, smettila, noi ci siamo stati per 5 mesi. Non esagerare! Parli sempre di strategie, ci dite che le facciamo noi e poi scopriamo che le fate voi. Se pensate che noi facciamo strategie, allora noi siamo autorizzati a pensare che le facciate anche voi. Tu potevi evitare di dirle che Tommaso l’aveva nominata, qual era il tuo intento? Volevi farla stare male?”. Dayane ha subito replicato:

“Lo sapevano tutti e io che ne sapevo che Maria Teresa Ruta non lo sapeva”.

E Stefania ancora: “Se non avevi la certezza, potevi tacere, volevi farla stare male”. Tommaso, dal canto suo, ha voluto dire la sua: “Perché se Stefania e Samantha si avvicinano è strategia e se tu Dayane ti avvicini a Giulia è per affetto e non per strategia? Vi siete dette la qualunque, ve ne siete dette di ogni fino a ieri”.