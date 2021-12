Dopo Manuel, Lulù Selassié viene coinvolta in un misterioso appuntamento in casa

La nuova edizione del GF Vip va avanti ormai da diversi mesi e si sono già create delle forti dinamiche che hanno dato modo al pubblico di conoscere meglio i concorrenti. Tra i volti di spicco di questa stagione sicuramente non può non essere citata Lulù Selassié.

Fonte studio GF Vip

La principessa si è fatta notare per il suo carattere esuberante e per il rapporto molto intimo che ha creato con il coinquilino Manuel Bortuzzo. L’ultima settimana, e in particolare l’ultima diretta, è stata molto intensa per la principessa che ha dovuto affrontare vari eventi negativi. Lulù, infatti, nel corso della scorsa puntata del reality della Mediaset ha dovuto assistere all’eliminazione di sua sorella Clarissa.

Come se non bastasse, la Selassié è stata anche ripresa dal padrone di casa Alfonso Signorini a causa del suo atteggiamento nel corso della puntata. I giorni seguenti, però, non sono andati di certo meglio. La gieffina si è ritrovata alle strette anche con Manuel Bortuzzo, che si è scontrato duramente con Lulù proprio durante la scorsa settimana. Il nuotatore ha ripreso la principessa per l’ennesima volta, sempre a causa dei suoi comportamenti decisamente pressanti e ritenuti da Manuel fastidiosi.

Bortuzzo ha subito chiuso la conversazione e allontanato la ragazza, senza permetterle di rispondere. Dopo diversi momenti di sconforto però, Lulù sembra ora tornata a sorridere. Tutto merito di un misterioso appuntamento a 4 che è stato organizzato per lei. Chi sono gli altri tre invitati a questo incontro? I protagonisti di questo divertente siparietto sono la stessa Lulù, sua sorella Jessica, Davide Silvestri e Biagio D’Anelli.

I coinquilini avevano deciso di mettere in scena un finto appuntamento proprio nel salotto della casa, con annesse presentazioni formali e tanto di convenevoli. Tra scambi di battute risate, Davide Silvestri esclama delle parole che sembrano proprio una frecciatina a Manuel. Questa la frase del gieffino: “Sono contento per voi, anche lei se lo merita, ha sempre trovato ragazzi sbagliati…”. Dopo qualche momento di imbarazzo, Biagio dissipa ogni intoppo con queste parole: “Hai trovato ragazzi sbagliati? Io sono la tua scolorina! Ti faccio cancellare tutto ciò che non ti è mai piaciuto!”.