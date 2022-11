GF Vip, due ex protagonisti di Uomini e Donne pronti a fare il loro ingresso nella casa: di chi si tratta

Al GF Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardo il reality più amato di sempre. Stando a quanto rivelato, pare che gli ingressi nella casa più spiata d’Italia non siano ancora finiti. Due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, si preparano a far parte del cast del reality. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nel corso delle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato uno scoop in merito ai nuovi ingressi al GF Vip. Stando alle sue parole, pare che Eugenio Colombo si stia preparando per entrare nella casa più spiata d’Italia. Questo è quanto dichiarato dall’esperto di gossip:

Uno di quelli che entrerà lo conosco è umile ed ha una bella storia alle spalle. Anche lui sfidanzato da poco dopo 10 anni. La sua era una storia bella lunga. Sto parlando di Eugenio Colombo.

Ma non è finita qui. Stando alle voci in circolazione, pare che anche un’ex dama del programma di Maria De Filippi si stia preparando per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

A lanciare lo scoop è Samanta Tramontana, la quale ha rivelato che un’ex protagonista di Uomini e Donne diventerà presto una Vippona di Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole a riguardo:

So che ci saranno delle nuove entrate al GF Vip. Si parla di 3 nomi. Uno è una dama famosa del Trono Over di Uomini e Donne, però non svelerò il nome per adesso.

Al momento, dunque, non ci è dato sapere l’identità della dama in questione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno della novità riguardo i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Eugenio Colombo diventerà presto un Vippone di Alfonso Signorini: le parole dell’ex tronista in merito alla fine della storia con Francesca Del Taglia

Nel corso degli ultimi mesi Eugenio Colombo è stato al centro delle pagine di gossip in seguito alla fine della storia d’amore con Francesca Del Taglia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia lasciandosi andare ad un duro sfogo sulla sua pagina Instagram. A riguardo, queste sono state le sue parole: