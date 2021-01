GF Vip, due gieffine attaccano Dayane Mello: “Fa come le pare”

Nelle ultime ore al GF Vip abbiamo assistito ad uno sfogo di Giulia Salemi. La ragazza si trovava in cucina insieme a Stefania Orlando, e decide si lasciarsi andare ad una connessione. Stefania e Giulia stavano parlando dell’ultima diretta e delle loro impressioni. Stefania, però, vuole sapere qualcosa da Giulia: i dettagli della discussione sulle nomination che l’ha coinvolta.

Si ritrovano in cucina dove iniziano a chiacchierare di come è andata la puntata. Giulia allora rivela di essersi confrontata con Dayane, Carlotta e Samantha, che l’hanno molto criticata. Stefania aveva chiesto l’influencer chi fosse, tra tutte, l’ultima nella sua classifica, ma la risposta è stata vaga: “Non so chi c’è all’ultimo, va di giorno in giorno”. Il fare della Orlando amichevole non rende le due alleate, Giulia non ne fa mistero.

In più, la Salemi sembra soffrire il distacco da Carlotta, e non nasconde di vederla più di buon occhio, rispetto a Dayane: “Avrò allora il diritto di avere le mie preferenze?”. Stefania non può che essere d’accordo, è assolutamente normale avere amicizie e rivali, come nominare qualcuno per necessità. Giulia decide di sfogarsi e di parlare delle sue liti con Dayane e Tommaso.

Giulia si giustifica: ha nominato Zorzi per dargli un messaggio, un segnale. La Orlando, però, questo lo aveva capito. Giulia continua il suo racconto della lite con Dayane, e anche Stefania mostra una certa insofferenza verso la modella: “Ormai fa come le pare, ora che è finalista. Ma già lo faceva prima. Mi ha detto ti voglio bene e poi mi nomina. Ma dai”.

Giulia, poi, spiega che se stesse davvero giocando di strategia, come l’accusano di fare, sicuramente avrebbe evitato un taglio netto del genere con i concorrenti favoriti: Tommaso Zorzi e Dayane. La Salemi conclude il suo sfogo con queste parole: “Ho azzerato le aspettative, non ci rimango più male”. Giulia Salemi sembra uno dei concorrenti più sinceri del GF Vip, ma anche uno dei più criticati. Pierpaolo le ha promesso di regalarle la finale. Ora che lui è in finalissima, rispetterà la parola data? Staremo a vedere.