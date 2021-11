GF Vip, duro attacco di Soleil Sorge ad Alex Belli: “Mi sminuisce per dimostrare che non gli interesso”

Ancora polemiche nella casa del GF Vip. Riflettori puntati su Alex Belli e Soleil Sorge. L’influencer da sfogo alla sua frustrazione e lo fa con la sua ex fiamma Gianmaria Antinolfi. Con lui esprime il suo malumore in merito ad alcuni comportamenti che Alex sta assumendo nei suoi confronti. La gieffina si sente sminuita dal suo caro amico.

Fonte studi GF Vip

Infatti, secondo la Sorge, Belli la disprezza solo per dimostrare il suo ‘non’ interesse nei suoi confronti.

GF Vip: lo sfogo di Soleil Sorge

L’influencer è frustrata e si sfoga con Gianmaria: “Mi ha dato fastidio una cosa. Lui sentendosi accusato di avere un interesse nei miei confronti, non mi è piaciuto che nei giorni successivi ha iniziato a dire ‘Figurati se io posso stare con una che…’ e ha iniziato a criticare qualunque mio aspetto fisico o difetto”.

Lo sfogo non termina qui e prosegue dicendo: “Non mi è piaciuto l’elenco che lui ha fatto su tutte queste cose dicendo: ‘Ma figurati se io posso mai innamorarmi di una persona così’. Sempre in maniera scherzosa ma lo ha fatto di continuo. A un certo punto mi chiedo perché hai bisogno di sminuirmi per far passare te come quello che non ha interesse?”.

Poi la gieffina torna a parlare anche del confronto avuto con la moglie di Alex, affermando di sentirsi fiera di sé per non aver reagito alle provocazioni di Delia quando l’ha chiamata con l’appellativo di gatta morta. “Quando è venuta Delia l’altra sera e mi ha detto quelle cose, tu che mi conosci non pensavi che l’avrei mangiata viva?”

“Cioè proprio un leone con una bistecca, stracciata a pezzi! Non l’ho messa al suo posto, non mi sono difesa, non ho reagito come magari si sarebbe meritata ma, in realtà, ho fatto la cosa più giusta, ho parlato con il tono giusto. Sono orgogliosa di me”. Gianmaria Antinolfi replica a mezza bocca a tutte le confidenze della sua ex.