La nuova edizione del GF vip 6 sta regalando al pubblico innumerevoli di colpi di scena. Anche quest’oggi non sono mancate le novità. Riflettori puntati su Sophie Codegoni, alla quale è da poco recapitato un messaggio. Sulla casa sorvola un aereo con uno striscione dedicato proprio all’ex tronista di Uomini e Donne, ma non solo.

Il messaggio questa volta è anche per Gianmaria Antinolfi. Non molti giorni fa la casa era stata sorvolata da un altro messaggio, sempre dedicato alla Codegoni, con su scritto: “Sophie a te che sei la mia topina”. Questa la scritta che lascia la ragazza un po’ perplessa, e della quale non è chiaro il mittente. Clarissa ipotizza un messaggio da parte della madre di Sophie, ma la diretta interessata lo esclude categoricamente: “Questo non è un messaggio della mia famiglia, mi avrebbero scritto qualcosa per darmi forza”.

Carmen Russo prova ad argomentare l’accaduto: “Può darsi che da quando sei arrivata qui ti sei un po’ confusa”. Ma l‘ex tronista non è convinta: il messaggio non può arrivare da parte di un uomo, dal momento che nessuna delle sue frequentazioni ha mai usato questo nomignolo.

Fonte studio GF Vip

Ma è di poche ore fa l’arrivo di un altro aereo, ancora una volta dedicato alla ragazza. È sempre lei la destinataria dello striscione, ma questa volta protagonista è anche Gianmaria Antinolfi. Gli inquilini della casa del GF Vip avvisano freneticamente la ragazza, che si precipita in giardino e insieme agli altri compagni legge questo: “GianSofy vivete senza paura dei fans”.

Questo è il messaggio che sorvola per un po’ la casa di Cinecittà. L’ex tronista di Uomini e Donne commenta l’accaduto con una risata: “Aiuto salvatemi”. Poi Sophie fa notare a Gianmaria una cosa: “Hai ricevuto un aereo con me e uno con Soleil”. Antinolfi pare avere tutt’altra reazione e il commento immediato dopo un ringraziamento è: “Bellissimo”.