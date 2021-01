GF Vip: “È ancora innamorato di Elisabetta”, la notizia su Pretelli suscita polemiche

Il GF Vip attira attorno a sé il mondo del gossip. Le fonti e i pettegolezzi sono tantissimi e, delle volte portano delle rivelazioni davvero inaspettate. Uno dei più recenti segreti spifferati dalle pagine di cronaca rosa, riguarda Pierpaolo Pretelli. L’ex velino, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci alla casa del GF Vip, si è subito buttato nella conoscenza con Giulia Salemi.

EliGreg e Giulia si sono quasi passate il testimone dentro la casa, ma di badessa ce n’è una sola, e le voci di corridoio sembrano confermarlo. C’è qualcuno, infatti, che è certo che il cuore di Pierpaolo sia legato a doppio filo ad Elisabetta. Parliamo di Ambra Lombardo. L’ex gieffina, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Credo che lui fosse realmente innamorato di Elisabetta Gregoraci. Gli uomini sono sempre più attratti da quello che non possono avere”.

Nulla a che vedere, quindi, con la cotta di cui parla Pierpaolo. Ma Ambra non è l’unica a pensarla così. Sono tantissimi i telespettatori convinti che Pretelli stia ancora pensando alla Gregoraci. È ormai risaputa la disputa in corso tra Prelemi e Gregorelli, i fan delle due coppie.

Ambra, su Elisabetta, di contro ha dichiarato con malizia: “Lei ha saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento”. Secondo la Lombardo, le due donne non sono affatto sullo stesso piano. Elisabetta ha gioco facile contro la Salemi, secondo Ambra: “La prima è stata al fianco di uomini importanti e ha uno stile di vita da sogno; mentre la seconda è una bellissima ragazza e influencer”.

Sarebbe impossibile non rimanere ammaliati da EliGreg. Comunque, Ambra non nega che tra Giulia e Pierpaolo le cose potrebbero funzionare: “Sono ragazzi giovani e belli e mi sembra che nessuno dei due abbia un caratteraccio come il mio!”. Non ci resta che aspettare, e vedere come andranno le cose fuori dalla casa.