Elisabetta Gregoraci immortalata sul terrazzo con un vestito particolare: cos’è successo dopo con quel vestito di jeans

Uscita dalla Casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha visto improvvisamente crescere le proprie quotazioni nel mondo dello spettacolo. Dopo che la sua stella si era – almeno per un breve periodo – eclissata, la showgirl ha saputo rilanciarsi nel reality show di Canale 5, soprattutto grazie alla “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci riabbraccia Nathan Falco

Nel privato le cose vanno altrettanto bene, avendo ritrovato la serenità che negli ultimi tempi era un po’ la grande assente. Ciò, in primo luogo, per la presenza del figlio Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore, che da mesi sognava di riabbracciare.

Griffe di Isabel Marant

La bellissima calabrese ha passato momenti complicati all’interno della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, proprio a causa della forte nostalgia per il piccolo. Abbandonato lo show, Elisabetta Gregoraci non ha indugiato ed è volata immediatamente a Monte Carlo, dove ha la residenza. La presentatrice di Battiti Live si sente felice e in forma, e lo dichiara sui social mediante uno scatto, in cui sfoggia il suo nuovo vestito.

È appurato quanto EliGreg curi attentamente i profili social. In particolare Instagram, piattaforma utilizzata per condividere il suo inedito look, destinato a fare tendenza. Elisabetta è ritratta in terrazza a Monte Carlo, con un lussuoso vestito di jeans griffato Isabel Marant.

Figura valorizzata

Difatti, è un capo trendy dell’inverno 2020/2021, atto a porre in risalto tanto il punto vita quanto il décolleté. L’abito è un denim con lavaggio blu chiaro e punte beige, con i ricami che vanno a formare irregolari forme geometriche. Essendo parecchio aderente, slancia la figura della Grego, che viene ancor di più valorizzata dallo spacco frontale.

Elisabetta Gregoraci indigna gli utenti

Inoltre, la modella completa il look con stivali di nero camoscio, dai tacchi a spillo vertiginosi. Per una volta ha abbandonato il vecchio tubino. Immancabilmente sono scoppiate le polemiche sul web, con gli utenti indignati dall’ostentazione del lusso, in un periodo dove milioni di italiani faticano a sbarcare il lunario.