GF Vip, è finita tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: ora parla il padre di lei

In queste ultime ore è giunta la notizia della fine della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Stando alle indiscrezioni, pare che il giovane volto di Forum ha deciso di mettere la parola fine alla storia vissuta con l’influencer e nata all’interno della casa più spiata d’Italia. Il padre di Antonella ha rotto il silenzio e si è esposto in merito a questa vicenda.

Stefano Fiordelisi ha rotto il silenzio ed ha commentato la fine della storia d’amore tra sua figlia ed Edoardo Donnamaria. Il giovane volto di Forum, dopo molta pazienza, ha deciso di continuare la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip da single.

Sono stati giorni ricchi di tensione quelli vissuti da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I continui problemi di gelosia hanno fatto sì che il volto di Forum sia arrivato a prendere un’importante decisione: quella di rompere la relazione con la gieffina.

Queste sono state le parole pronunciate da Edoardo in merito alla fine dell’amore con l’influencer:

Mi dispiace ma c’è poco da fare, mi sa. Voglio cercare di prendere un po’ le distanze, di stare tranquillo e non far sì che il mio umore dipende da te. i prego, lasciami in pace. Non sto lasciando nessuno ma ti ho detto che voglio stare un po’ da solo, senza pensare a te che me ne fai una ogni giorno. Nemmeno prima stavo tanto bene, te ne sarai accorta.