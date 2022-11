GF Vip, ecco come ha reagito Stefano Fiordelisi quando ha visto sua figlia Antonella sotto le coperte con Edoardo

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Mercoledì sera alcune coppie nate all’interno della casa più spiata d’Italia si sono lasciate andare alla passione. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e di Oriana Marzoli e di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Accanto a coloro che hanno difeso le coppie sulla decisione di lasciarsi andare, ci sono stati quelli che hanno fortemente criticato i Vipponi. Come l’avrà presa invece Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella? Scopriamolo insieme.

Nel corso delle ultime ore il nome di Stefano Fiordelisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In queste ultime ore, infatti, il papà di Antonella Fiordelisi ha rivelato che cosa pensa della situazione che ha visto coinvolta sua figlia insieme ad Edoardo Donnamaria.

Queste sono state le parole del padre della gieffina a riguardo:

Qualche settimana fa Stefano Fiordelisi è stato ospite del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a sua figlia Antonella. Qui l’uomo ha confessato all’influencer di essere soddisfatto del percorso che sta facendo ed ha rivolto ad Antonella queste parole:

Ti guardo sempre e stai facendo un percorso bellissimo. Fidati di più degli uomini. In questo caso te lo dico io, puoi fidarti. Io e mamma siamo Donnalisi e quindi credici in questa storia. Forse hai toppato in qualche occasione per la tua paura. Vai avanti e credici, sono tutti con te. Impara a fidarti perché Edoardo è una persona di spessore quindi forza a papà. Credici in voi due e non avere paura.