GF Vip: “È pericoloso, povera me…” le rivelazioni della compagna di Giucas Casella

Ogni anno il GF vip, la popolare trasmissione condotta dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa scoprire nuovi beniamini. In questa edizione Giucas Casella sta ricoprendo sicuramente un ruolo da protagonista. Il tutto per via della sua grande simpatia derivante dal suo essere sbadato, smemorato e sempre pronto allo scherzo.

Fonte Studio GF Vip

Molto graditi dal pubblico sono i suoi “sketch” con Francesca Cipriani, le sue “discussioni” con Katia Ricciarelli. Già precedentemente Alfonso Signorini gli aveva fatto uno scherzo con la complicità del fratello Concetto. Nell’ultima puntata il conduttore ha voluto replicare. Infatti hanno fatto parlare Giucas con una persona a proposito della sua cagnolina che cerca un compagno per fare una cucciolata.

L’illusionista è stato messo in comunicazione telefonica con la sua amica Iva Zanicchi parlandogli per un bel po’ senza riconoscerla. Tutto questo ha fatto sorridere tutti gli ospiti in studio e il pubblico a casa. Ai fan della trasmissione non è passato di certo inosservato lo stretto rapporto che Giucas ha con Katia Ricciarelli, probabilmente dovuto al fatto che i due avrebbero avuto un flirt tanti anni fa.

Proprio questa situazione ha creato un certo fastidio alla compagna dell’illusionista che ha definito “pericoloso” il suo Giucas. Nell’intervista la signora ha sottolineato anche i comportamenti dissoluti del compagno nei confronti di Francesca Cipriani, i suoi discorsi fin troppo sfacciati sulla sua attività sessuale. Poi ha raccontato che in tanti si sono preoccupati di come lei avesse preso queste rivelazioni.

Infine la donna si è detta delusa da certi comportamenti di Giucas, ma ha aggiunto che apprezza come il suo compagno stia affrontando il GF Vip. Viste queste divergenze Alfonso Signorini potrebbe anche chiamare in studio la signora per un confronto con il suo illustre compagno. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere le evoluzioni di questa vicenda