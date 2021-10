Ogni anno il GF Vip, il noto e seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci propone grandi protagonisti. In questa edizione tra i personaggi più amati e seguiti dal pubblico c’è Giucas Casella. L’artista ha avuto molti ruoli di rilievo in trasmissioni importanti.

Fonte Studio GF Vip

Ad esempio come ospite delle trasmissioni di Baudo, concorrente all’Isola dei Famosi ed infine spesso ha fatto l’opinionista a Pomeriggio Cinque. Tutte le esperienze l’hanno portato a saper intrattenere il pubblico anche con una certa simpatia. Difatti Giucas è particolarmente apprezzato dai fan del GF Vip per via della sua spontaneità e dei suoi atteggiamenti a volte quantomeno strani.

Negli ultimi giorni l’illusionista ha raccontato come ha scoperto di avere dei poteri speciali. Giucas infatti racconta di essere caduto in fondo ad un pozzo e di essere riuscito a salvarsi comunicando telepaticamente con la madre sordomuta. Altra cosa risaputa è il suo forte legame con il fratello. Concetto, questo il nome, sembra essere colui che lo aiuta in tutte le cose, una sorta di factotum.

Nessuno conosce la sua età, che lavoro svolga e nemmeno che faccia abbia. Alfonso Signorini ha organizzato uno scherzo a Giucas dicendogli che la sua villa a Cefalù era stata abbattuta. L’illusionista appresa la terribile notizia riguardo la sua proprietà ha immediatamente chiesto di parlare con suo fratello che seguiva i lavori della casa per lui. Concetto ha partecipato allo scherzo e nell’ultima puntata si è presentato in trasmissione.

Messi in contatto ha rivelato a Giucas che nonostante gli sforzi, i ricorsi degli avvocati non c’era stato niente da fare per la casa. Lo showman è apparso subito visibilmente preoccupato e a quel punto Signorini ha rivelato lo scherzo. Appreso la notizia e riacquisita un po’ di tranquillità Giucas ha invitato tutti ad andare a trovarlo a casa sua. Non ci resta che vedere le prossime puntate per divertirci ancora con il simpaticissimo illusionista.