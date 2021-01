GF Vip, ecco la verità: “Pierpaolo Pretelli mi ha lasciata per sms”. Parla Ariadna

A Casa Chi parla l’ex di Pierpaolo Pretelli attuale concorrente del GF Vip, Ariadna Romero e spiega perché il rapporto con il papà del loro bambino Leo, è terminato. La ragazza racconta: “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore importante e molto bella. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasta la famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al GF Vip, ha visto una spalla, ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui. Non penso ci sia stato un tradimento, almeno che io sappia”.

Continua: “Noi a maggio eravamo già in crisi e io sono andata a Miami per un lavoro. Gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto una biglietto dove gli dicevo che io e sua figlio lo aspettavamo in America. Mentre ero in USA abbiamo avuto una brutta discussione” confida Ariadna Romero.

“Lui è uno che si fa consigliare, e invece dovrebbe fare di testa sua. Poi è successo che mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio neanche dal suo telefono ma da quello della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto il mondo a dosso” dice. Ma il racconto non termina qui.

“Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia che aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono così scappata a Cuba, non volevo vedere ne sentire nulla. Finito il programma mi ha detto che aveva bisogna di me e di aver capito l’errore. Poi, ad ottobre invece decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente. Non riesco più a provare un sentimento per lui” conclude.

Di fatto la ragazza è stata lasciata per messaggi, poi messa in attesa per la partecipazione di Temptation Island e Uomini e Donne. Insomma un tira e molla da far perdere di certo la pazienza. Ariadna è una donna piena di risorse. Ha dato dimostrazione di eleganza e molto autocontrollo.