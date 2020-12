Pierpaolo Pretelli crolla e ripensa alla sua ex: di nuovo amore on Ariadna Romero?

Nella casa del Grande Fratello Vip le emozioni non mancano mai. Tra risate e pianti, i vipponi regalano sempre grandi emozioni. Ancora una volta, Pierpaolo Pretelli si lascia andare a dolorosi, ma bellissimi ricordi.

Tutto è scaturito dall’incontro con la stupenda Ariadna Romero, la sua ex compagna nonché la mamma del piccolo Leo. Il bambino è sempre nei pensieri del gieffino tanto che vederlo in diretta tv l’ha fatto scoppiare in lacrime.

Pierpaolo Pretelli di certo non si aspettava di rivedere l’ex compagna. Il suo gesto l’ha commosso e, tra una chiacchiera e l’altra, si è fatto scappare forse qualche emozione di troppo?

Certo è che da quando Elisabetta Gregoraci è uscita dalla casa il ragazzo appare più tranquillo e libero di concentrarsi su se stesso. Da dopo la diretta di lunedì anche i social sono impazziti all’idea di un ritorno di fiamma. Il gieffino ha ammesso:

È una persona che tiene a me, è stata molto molto carina, anche quando abbiamo fatto la videochiamata. Strano…insolito, rispetto agli ultimi tempi. Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni.

In questo momento, forse complici anche i 90 giorni, i pensieri del ragazzo arrivano lontano. Certo è, che un ritorno con la mamma del suo bambino pare lo renderebbe davvero felice.

Magari vedendomi qui ha rispolverato l’immagine che ha di me…mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme…stando qui mi faccio tremila film.

Non so se quello che ho dentro è un pensiero lucido e razionale, o se è frutto di questa situazione. È la seconda volta che mi torna in due anni e mezzo. Quando uscirò dovrò capire.

Ormai, il capitolo con l’ex moglie di Flavio Briatore sembra essere più che chiuso. Pretelli si è reso conto che tra loro anche fuori dalla casa sarebbe difficile far nascere qualcosa. Due stili di vita completamente diversi e esigenze diverse.