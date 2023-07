GF Vip, Edoardo Donnamaria confessa: “Non sto bene” Cosa è successo

Questo non è di certo un bel periodo per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Qualche giorno fa l’ex gieffina ha richiesto ai suoi fan di non essere taggata nei video che la ritraggono insieme al suo ex fidanzato. Qualche ora fa anche Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad uno sfogo social che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Edoardo Donnamaria ha rivelato ai suoi fan che sta non sta passando un bel periodo. Da qui la decisione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip di chiudere il suo account Twitter. Lo sfogo a cui si è lasciato andare non è passato inosservato ed ha fatto preoccupare non poco i suoi followers. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sput**nare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente, lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia.

E, continuando, Edoardo Donnamaria ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo…a un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere cog**oni. Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti.

Infine, concludendo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha terminato il suo lungo sfogo social con queste parole: