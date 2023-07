Edoardo Donnamaria difende Antonella Fiordelisi: la chat con Fabrizio Corona

Dopo il triste episodio avvenuto tra Antonella Fiordelisi e Fabrizio Corona, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla questione. Nel dettaglio, l’ex gieffino ha preso le difese dell’influencer ma non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Qualche giorno fa, Fabrizio Corona si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Antonella Fiordelisi. Nel dettaglio, l’ex re dei paparazzi ha condiviso un video sul suo canale Telegram in cui l’ex gieffina è apparsa in intimo mentre si trovava nella clinica di Giacomo Urtis.

Alla luce di quanto accaduto, Antonella Fiordelisi sì è detta pronta a esporre denuncia contro il personaggio televisivo in quanto quest’ultimo non ha mai avuto il consenso di pubblicare il video in questione. Successivamente, anche Edoardo Donnamaria ha deciso di fare un intervento in merito alla questione.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preso le difese della sua ex fidanzata e ha scagliato pesanti accuse contro Fabrizio Corona. Lo ha fatto attraverso una serie di Instagram Stories ed ha rilasciato queste parole:

Se tu fossi una persona normale ti direi che sei una mer*a, che fai schifo… ma sei solo un poveraccio con una serie di svariati problemi che va aiutato, ma se ti rimane un po’ di lucidità vergognati.

Nonostante il volto di Forum ha preso le difese di Antonella Fiordelisi, non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Pertanto, il diretto interessato ci ha tenuto a precisare che nessuno dei due ha intenzione di tornare ad essere una coppia. Sebbene hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore, Edoardo e Antonella sono rimasti in buoni rapporti.