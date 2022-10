GF Vip, Edoardo Donnamaria rimproverato dagli autori: il motivo

Il Vippone rimproverato dalla regia per aver coperto le telecamere: ecco cosa è successo

Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato al centro del gossip per il legame che sta nascendo con Antonella Fiordelisi, nel corso delle ultime ore il Vippone è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il gieffino ha infatti subìto un rimprovero da parte degli autori del reality: ecco perché.

I fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare che nel corso delle ultime ore Edoardo Donnamaria è stato rimproverato dagli autori del programma. Il motivo? Alla regia non è piaciuto per niente il gesto del Vippone il quale ha cercato di oscurare le telecamere della casa.

Stando alle indiscrezioni, pare che il giovane volto di Forum abbia voluto accontentare Antonella Fiordelisi. Mentre si stava togliendo le extension, l’influencer ha infatti chiesto di non essere inquadrata. Proprio in questo momento Edoardo ha deciso di coprire le telecamere subendo però il rimprovero da parte della produzione.

Il concorrente ha messo una mano sull’obiettivo di una delle telecamere mentre Antonella Fiordelisi ha pronunciato queste parole:

Per caso qualcuno mi sta guardando adesso che mi levo i capelli finti? Magari stanno inquadrando loro che giocano a biliardo. Non mi inquadrate, grazie. Eh sì, una cosa è averle fisse, un’altra è averle così.

E, continuando, la Vippona ha poi aggiunto:

Sembra “cosa si è messa in testa questa?”, no? Quindi non vi impressionate. Tutto nella norma. Questa è normalità.

Dopo essersi messo tra le telecamere e l’influncer, coprendo l’obiettivo con la testa, Edoardo Donnamaria ha deciso di coprire le telecamere direttamente con le mani.

Il suo gesto non è però passato inosservato agli occhi degli autori del programma che hanno immediatamente ripreso il Vippone e invitandolo a togliere le mani dall’obiettivo che stava coprendo per accogliere la richiesta di Antonella Fiordelisi.