GF Vip, Antonella Fiordelisi confessa: “Alex Belli mi ha proposto una cosa a tre con Delia Duran”

Alex Belli e Delia Duran sono stati senza ombra di dubbio i due concorrenti più discussi della scorsa edizione del GF Vip. Nel corso delle ultime ore i loro nomi sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Antonella Fiordelisi ha infatti confessato che l’attore di Centro Vetrine le avrebbe proposto di fare una cosa a tre con sua moglie Delia Duran.

Al GF Vip i colpi di scena e le rivelazioni choc non mancano mai. In queste ultime ore Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di una confessione che sta facendo chiacchierare l’intero web. Agli attenti telespettatori del programma non è passata inosservata la confessione che la gieffina ha fatto su Alex Belli e Delia Duran.

Durante una chiacchierata con i suoi compagni di avventura, l’influencer ha svelato la proposta fatta a lei dall’ex gieffino:

Mi ha proposto una cosa a tre e gli ho detto no. É vero… non ho problemi a dirlo. Insieme a Delia Duran, sua moglie. Sono bravissimi però, sono simpaticissimi e divertenti. Loro hanno un amore libero, lo sai no? Io non sono mai stata con una donna ma quando vorrò stare con una donna glielo farò sapere…

Dopo la confessione fatta da Antonella Fiordelisi, Alex Belli e sua moglie Delia Duran non si sono espressi in merito alla questione ed hanno preferito rimanere in silenzio. Non ci resta che scoprire se Alfonso Signorini tratterà questa sera le parole di Antonella riguardo la proposta fatta dall’attore di Centro Vetrine.

Come già anticipato, Alex Belli e Delia Duran sono stati i protagonisti principali della scorsa edizione del GF Vip. Il loro modo di vivere l’amore, l’amore libero appunto, ha fatto chiacchierare i moltissimi giornali di cronaca rosa e non solo, ponendo la coppia per moltissimo tempo al centro di numerosi gossip.