GF Vip, Edoardo Donnamaria risponde alle accuse di Antonella Fiordelisi: le sue parole

In queste ultime ore i nomi di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno occupando le pagine dei principali giornali di gossip. L’influencer sta facendo molto parlare di sé per uno sfogo social rivolto contro il giovane volto di Forum che non è di certo passato inosservato. In seguito a quanto successo, Edoardo Donnamaria ha deciso di rompere il silenzio e rispondere all’attacco dell’ex schermitrice. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. In seguito allo sfogo social dell’ex gieffina, in cui ha rivolto un duro attacco al suo ex fidanzato, il giovane volto di Forum ha rotto il silenzio e di replicare alle parole dell’influencer.

Antonella Fiordelisi fa una diretta Instagram in lacrime: “È partito tutto da lui. Mi sono sentita sfruttata per quel bacio sul palco di RTL, poi mi ha trattata di m****a” pic.twitter.com/iqIUoGIplo — disagiotv (@disagio_tv) June 24, 2023

Questo è quanto rivelato da Edoardo Donnamaria in merito alla storia d’amore con Antonella Fiordelisi:

Mi dispiace per come sono andate le cose. Dirò poche parole: la privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso IO di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati perché sp*ttanare situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e soprattutto che la consiglino bene, non fate carne da macello. Dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti. Io pensavo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anche io.

Infine, concludendo, il giovane volto di Forum ha dichiarato: